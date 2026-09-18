इंडिया अंडर-19 ने राजकोट में पहले यूथ टी20 में ऑस्ट्रेलिया को शुक्रवार (18 सितंबर) को ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। यशबर्धन चौहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके। यशबर्धन ने कंगारू कप्तान जैक जोस्नेक की शानदार अर्धशतकीय पारी पर पानी फेन दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 6 विकेट पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन ही बना पाई। जोस्नेक ने 203.70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जेड हॉलिक के आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई।

जैक जोस्नेक ने 27 गेंद पर 55 रन ठोके

नील पटेल ने 31 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 145.16 रहा। हेडन बारबुलोविक ने 24 गेंद पर 40 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 166.66 रहा। जेड हॉलिक ने 27 गेंद पर 24 रन बनाए। उन्होंने 1 चौके और 1 छक्का लगाया। जैक जोस्नेक ने 203.70 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए।

यशबर्धन चौहान ने 2 विकेट झटके

एली ब्रायन और ब्लेक क्लार्क 2-2 रन बनाकर आउट हुए। चार्ली हेंडरसन 3 रन बनाकर आउट हुए। केसी बार्टन बगैर खाता खोले नाबाद रहे। इंडिया अंडर-19 के लिए यशबर्धन चौहान ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और अर्जुन राजपूत ने 1-1 विकेट लिए।

इंडिया अंडर-19 की पारी

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ राजकोट में पहले यूथ टी20 मैच में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। यशबर्धन चौहान ने 34 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। अनव्य द्रविड़ ने 18 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।