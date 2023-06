प्री-क्वार्टर फाइनल में ताई जू यिंग की चुनौती नहीं तोड़ पाईं पीवी सिंधु, चीनी ताइपे की स्टार से लगातार 9वां मैच हारीं भारतीय शटलर

INDONESIA OPEN: TAI Tzu Ying Beat PV Sindhu: इंडोनेशिया ओपन में महिला सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में ताई जू यिंग ने 39 मिनट तक चले मुकाबले में पीवी सिंधु को 21-18, 21-16 से हराया।

पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन में वुमन्स सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी जॉर्जिया मारिस्का तूजुंग को हराया था। (सोर्स- ट्विटर/@BAI_Media)

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) फिर चीनी ताइपे की ताई जू यिंग (TAI Tzu Ying) की चुनौती नहीं तोड़ पाईं। वह इंडोनेशिया ओपन में वुमन्स सिंगल्स के राउंड-2 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में सीधे गेम में हार गईं। ताई जू यिंग ने 39 मिनट तक चले मुकाबले में पीवी सिंधु को 21-18, 21-16 से हराया। पीवी सिंधु ने ताई जू यिंग के खिलाफ लगातार 9वां मैच गंवाया है। इस हार के साथ ताई जू यिंग ने पीवी सिंधु के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 19-5 हो गया। पीवी सिंधु ने ताई जू यिंग के खिलाफ आखिरी जीत दिसंबर 2018 में हासिल की थी। पीवी सिंधु ने तब ताई को वर्ल्ड टूर फाइनल्स के राउंड 2 में 14-21, 21-16, 21-18 से हराया था। पीवी सिंधु के खिलाफ मैच के दौरान ताई (TAI Tzu Ying) ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। पीवी सिंधु दोनों गेम में एक बार भी ताई से आगे नहीं निकल पाईं। मैच के दौरान ताई ने एक बार लगातार 7 पॉइंट हासिल किए। वहीं, पीवी सिंधु अधिकतम 3 लगातार अंक ही अर्जित कर पाईं। ताई जू यिंग (TAI Tzu Ying) ने जहां 3 गेम पॉइंट बनाए, वहीं पीवी सिंधु (PV Sindhu) एक बार भी ऐसा नहीं कर पाईं। ताई जू यिंग ने 42 रैलियों और सिंधु ने 34 रैलियों पर अंक हासिल किए। हालांकि, मैच के दौरान दोनों खिलाड़ी स्मैश से एक भी अंक हासिल नहीं कर पाईं।

