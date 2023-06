Indonesia Open: चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची, पहली बार जापान के कोडाई नाराऊका से जीते एचएस प्रणॉय

Chirag Shetty And Satwiksairaj RankiReddy Enters Indonesia Open Semi-Final: चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ 21-13, 21-13 से जीत हासिल की।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मुहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी को हराया। (सोर्स- ट्विटर/@BAI_Media)

चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी इंडोनेशिया ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 1000 में मेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने शुक्रवार 16 जून 2023 को जकार्ता में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मुहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी को 21-13, 21-13 से हराया। इसके बाद मेन्स सिंगल्स में एचएस प्रणॉय ने 55 मिनट तक चले मुकाबले में 21-18, 21-16 से जापान के कोडाई नाराऊका को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। एचएस प्रणॉय अब सेमीफाइनल में चीन के ली शी फेंग से भिड़ेंगे।ली शी फेंग ने भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। एचएस प्रणॉय ने कोडाई नाराऊका के खिलाफ पहली बार जीत हासिल की है। इससे पहले दोनों के बीच 4 मैच खेले गए थे और सभी में कोडाई ने ही जीत हासिल की थी। कोडाई ने सिंगापुर ओपन में एचएस प्रणॉय को हराकर पहले ही दौर में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे पहले भारत के किदांबी श्रीकांत मेन्स सिंगल्स में चीनी शटलर की चुनौती नहीं तोड़ पाए। किदांबी श्रीकांत तीन गेम तक चले मुकाबले में चीन के ली शी फेंग के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। श्रीकांत दुनिया के 10वें नंबर के फेंग से एक घंटे नौ मिनट में 14-21 21-14 12-21 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस जीत ने फेंग को श्रीकांत के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड में बराबरी पर ला दिया। दोनों के बीच अब तक दो मैच खेले गए हैं और दोनों 1-1 बार जीते हैं।

