Indonesia Open: वर्ल्ड चैंपियन को हरा सात्विक और चिराग ने रचा इतिहास, 41 साल में पहली बार जीती कोई भारतीय जोड़ी

इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने आरोन चिया और सोह वूई यिक की जोड़ी को 17-21, 21-19, 21-18 से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है।

चिराग-सात्विक की जोड़ी ने 41 साल में पहली बार कोई बैडमिंटन सुपर 1000 टूर्नामेंट का खिताब भारत को दिलाया है।

इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेन्स डबल्स फाइनल में भारत की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने आरोन चिया और वूई यिक सोह की जोड़ी को 17-21, 21-19, 21-18 से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। जकार्ता में खेले गए इस मुकाबले में चिराग-सात्विक ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 41 साल में पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन सुपर 1000 इवेंट का खिताब अपने नाम किया है। आज तक फाइनल में नहीं पहुंची कोई भारतीय जोड़ी आपको बता दें कि चिराग-सात्विक की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाकर ही इतिहास रच दिया था, क्योंकि 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इस जोड़ी से पहले कोई भी भारतीय जोड़ी किसी भी सुपर 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंची थी। चिराग-सात्विक ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मिन ह्यूक कांग एवं सेउंग जे सियो को 18-21, 21-19 और 21-18 से हराया था। 7 हार के बाद चिराग-सात्विक ने मलेशियाई जोड़ी को हराया फाइनल में चिराग और सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले भारतीय जोड़ी मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 7 बार हार चुकी थी। यह भारतीय जोड़ी की मलेशिया के खिलाफ पहली जीत है।आरोन चिया और सोह वुई यिक की जोड़ी पुरुष डबल्स की वर्ल्ड चैंपियन है। ????????? ??



Proud of you boys ?



?: @badmintonphoto @himantabiswa | @sanjay091968 | @lakhaniarun1 #IndonesiaOpen2023#IndonesiaOpenSuper1000#BWFWorldTour #IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/dbcWJstfVk — BAI Media (@BAI_Media) June 18, 2023 चिराग-सात्विक ने पहले जीते हैं यह खिताब चिराग-सात्विक की जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि किसी भी एक साल में दुनियाभर के अंदर 4 सुपर 1000 टूर्नामेंट होते हैं। इनमें ऑल इंग्लैंड ओपन, चाइना ओपन, इंडोनेशिया ओपन और मलेशिया ओपन है। सात्विक और चिराग इससे पहले सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500 और सुपर 750 का भी खिताब जीत चुके हैं। सभी सुपर खिताब जीतने वाले यह भारत की पहली जोड़ी भी है।

