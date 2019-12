मां बनी असली दंगल गर्ल गीता फोगाट, बेटे के जन्म से फोगाट परिवार में खुशियों की लहर

राष्ट्रमंडल खेलों-2010 में भारत को महिला वर्ग में कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली गीता फोगाट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को पहली बार मां बनी हैं। इस खुशखबरी की जानकारी गीता ने बेटे को जन्म देने के एक दिन बाद अपने चाहने वालों के साथ साझा की है। गीता ने अपने सोशल अकाउंट पर पति पन कुमार और बेटे के साथ बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका पूरा परिवार दिख रहा है। महिला पहलवान के फैंस उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान गीता ने बेटे और पति की तस्वीर के कैप्शन में लिखा, “हेल्लो ब्वॉय। इस दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नन्हें बेटे ने जीवन को शानदार बना दिया है। अपने खुद के बेटे को देखने का अहसास कोई बयां नहीं कर सकता।”

वहीं गीता की छोटी बहन बबीता फोगाट और कजिन ब्रदर पंकज फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर अपने भतीजे और भांजे की तस्वीर शेयर की है और इस नन्हें बालक के अच्छे भविष्य की कामना की है। गीता के मां बनने से पूरे फोगाट परिवार में खुशियों का माहौल है। रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं गीता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि मां बनने के बाद वह मैट पर वापसी करेंगी।

अब देखना है कि गीता कितनी जल्दी मैट पर वापसी करती हैं। गीता ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह मां बनने के बाद जल्द वापसी करना चाहेंगी। गीता ने कहा था, “मैं वापसी करना चाहती हूं। मैं योग भी कर रही हूं, साथ ही इस समय जो फिटनेस ट्रेनिंग की जरूरत है, वो कर रही हूं।”

गीता फोगाट ने 20 नवंबर 2016 में रेसलर पवन कुमार से विवाह किया था। वह 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान हैं। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल भी गीता फोगाट और उनकी बहन के संघर्ष और सफलता पर आधारित है। रेसलिंग के जरिए दुनिया भर में तिरंगे की शान बढ़ाने वाली गीता फोगाट खतरों के खिलाड़ी शो में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं।

HELLO BOY !! WELCOME TO THE WORLD

