टोक्यो ओलंपिक के बाद पोलैंड में जारी युवा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखा है। भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड के व्रोक्लॉ में खेली जा रही विश्व तीरंदाजी यूथ चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 मेडल अपने नाम किए हैं जिसमें 8 गोल्ड, 5 कांस्य और 2 सिल्वर शामिल हैं। रविवार को अंडर 18 रिकर्व वर्ग में दो स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते हैं ।

पुरुष टीम ने फ्रांस को 5.3 से हराया जबकि मिश्रित युगल टीम ने जापान पर 6.2 से जीत दर्ज की है। भारत ने महिला टीम , व्यक्तिगत और पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में भी तीन कांस्य पदक जीते ।

रिकर्व और कंपाउंड वर्ग में भारत ने पांच स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक जीते और यह टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत अंडर 21 वर्ग में भी तीन स्वर्ण और एक कांस्य की दौड़ में है ।

कैडेट पुरुष टीम में बिशाल चांगमाइ , अमित कुमार और विकी रूहाल की टीम ने फ्रांस को 53 . 50, 56 . 54, 55 . 57 , 54 . 54 से हराया । चांगमाइ ने तमन्ना के साथ मिश्रित वर्ग में भी जीत दर्ज की ।

Stellar performances by #TeamIndia at Wroclaw 2021 World Archery Youth Championships clinched We are extremely proud of you for making 75th #IndiaIndependenceDay even more special with your hard work & determination and paving a path for sporting excellence pic.twitter.com/hwIO9ELeN0 — SAIMedia (@Media_SAI) August 15, 2021



इसके बाद उन्होंने कजाखस्तान के झांगबाइरबे को 6 . 4 से हराकर व्यक्तिगत वर्ग में भी कांस्य पदक जीता । भारत की इस असाधारण जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बधाई दी हैं।

The Indian contingent at the World Archery Youth Championships in Wroclaw has made us proud by winning 15 medals including 8 Golds. Congrats to our team and best wishes for their future endeavours. May this success inspire more youngsters to pursue archery and excel in it. pic.twitter.com/b5E5UdE4zX — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2021

Hearty congratulations to the young Indian contingent for bringing home 15 medals, including 8 golds at the World Archery Youth Championships in Wroclaw. The nation is proud of their achievement. Best wishes to the members of the contingent for their future endeavours! #Archery pic.twitter.com/Um5RTiHUGc — Vice President of India (@VPSecretariat) August 15, 2021



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में चल रही विश्व युवा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारतीय दल के प्रदर्शन की सराहना की । पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि,‘‘ व्रोक्लॉ में चल रही विश्व युवा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारतीय दल ने आठ स्वर्ण समेत 15 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है । टीम को बधाई और भविष्य के लिये शुभकामना । उम्मीद है कि इससे युवाओं को तीरंदाजी में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।’’

वहीं उपराष्ट्रपति ने युवा तीरंदाजों की इस उपलब्धि पर लिखा कि,’भारत के युवा तीरंदाजों को व्रोक्लॉ में हुई यूथ तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 8 गोल्ड सहित कुल 15 मेडल जीतने पर बधाई। देश को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। इस दल के सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं।’