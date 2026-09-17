एशियन गेम्स 2026 में डेब्यू करने जा रहीं भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला के लिए यह सफर सिर्फ एक बड़े मंच पर उतरने का मौका नहीं, बल्कि खुद को नई चुनौती के लिए साबित करने का भी है। 62 किलोग्राम से 57 किलोग्राम भार वर्ग में बदलाव के बाद मनीषा ने अपनी ताकत और तकनीक के साथ-साथ दोनों स्टांस से खेलने पर भी काम किया है। वर्षों की मेहनत और मानसिक मजबूती के दम पर वह एशियन गेम्स के मैट पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मनीषा भानवाला का मानना है, ‘‘शिद्दत से काम करो और दिल से चाहो तो कैसे नहीं होगा।’’

मनीषा भानवाला ने बताया, ‘‘मैं पहले ज्यादातर दाईं ओर से खेलती थी, लेकिन अब मैंने बाईं ओर से भी खेलना शुरू कर दिया है। मैं दोनों स्टांस पर काम करने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मैं दोनों तरफ से खेलने में सहज महसूस करना चाहती हूं। मैं अपनी ताकत और तकनीक पर काम कर रही हूं, लेकिन सबसे जरूरी बात अपनी सोच बदलना और नई कैटेगरी के हिसाब से खुद को ढालना भी है।’’

मनीषा भानवाला के लिए एशियन गेम्स का खास महत्व है, क्योंकि यह इन खेलों में उनकी पहली भागीदारी होगी। पिछले कुछ समय से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मनीषा भानवाला कहना है कि इतने बड़े स्तर के इवेंट में मुकाबला करने का मौका एक अलग तरह का उत्साह लाता है, जबकि उनका लक्ष्य सीधा है- मैट पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना।

मनीषा भानवाला ने कहा, ‘‘मैं कुछ समय से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, लेकिन एशियन गेम्स भारत के लिए खास हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करना हर एथलीट का सपना होता है, इसलिए मैं थोड़ी उत्साहित हूं, क्योंकि यह मेरे पहला एशियन गेम्स है। मेरा लक्ष्य बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मैं मानसिक रूप से तैयार हूं, बस अपनी गति बनाए हुए हूं और खुद को तैयार कर रही हूं।’’

फिट रहने से शुरू हुआ कुश्ती का करियर

कुश्ती में मनीषा भानवाला का सफर 2013 में शुरू हुआ, जब उनके पिता ने उन्हें फिट होने के लिए एक कैंप में भेजा। जो चीज उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने के तरीके के तौर पर शुरू हुई थी, वह धीरे-धीरे कुछ और बन गई, क्योंकि उन्हें अहसास होने लगा कि वह इस खेल में अच्छा कर सकती हैं। शुरुआत में महसूस होने वाले दबाव और खुद पर शक की जगह अब अधिक मानसिक मजबूती ने ले ली है, खासकर 2021 के बाद से।

मनीषा ने कहा, ‘‘जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे दबाव महसूस हुआ था और शक भी था। मगर 2021 के बाद से मैं मानसिक रूप से मजबूत हो गई हूं। जब मैं चोटिल हो जाती हूं और मुकाबला नहीं कर पाती, तब भी मुझे शक होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती रहती हूं। शिद्दत से काम करो और दिल से चाहो तो कैसे नहीं होगा।’’

भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैंप को तैयारी का श्रेय

मनीषा अपनी तैयारी का श्रेय भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैंप को भी देती हैं, जहां का माहौल एथलीटों को एक-दूसरे से सीखने और एक-दूसरे का बेस्ट बाहर लाने में मदद करता है। जापानी कोच कोसेई अकाइशी की मौजूदगी, जो आईआईएस में इस खेल के हेड कोच भी हैं, ने टीम की तैयारी को और बेहतर बनाया है; मनीषा को उनके तकनीकी सुझावों से 57 किलोग्राम कैटेगरी में ढलने में मदद मिली है।

मनीषा ने कहा, ‘‘मैं अपनी तकनीक पर काफी काम कर रही हूं, खासकर इसलिए क्योंकि अब मैं दोनों तरह के स्टांस से खेल रही हूं। कोच अकाइशी भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। भारतीय टीम के कैंप बहुत फायदेमंद होते हैं, हम सब एक-दूसरे से सीखते हैं, और जब हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, तो हम अपना बेस्ट दे पाते हैं।’’

मनीषा को देख लड़कियां अपना रहीं कुश्ती

अपनी महत्वाकांक्षाओं के अलावा, मनीषा को यह देखकर भी हौसला मिलता है कि उनकी यात्रा को देखकर युवा लड़कियां कुश्ती अपना रही हैं। उन्हें युवा एथलीटों को कोचिंग देने और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने में भी आनंद आता है; इससे उन्हें उस खेल में योगदान करने का एक और जरिया मिलता है जिसे उन्होंने बरसों से अपनाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अच्छा लगता है जब मेरे गांव के लोग मुझे देखते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि मेरे बाद युवा लड़कियां भी इस खेल को अपना रही हैं। एक कोच के तौर पर भी मुझे बच्चों को सिखाना और उन्हें देखना पसंद है। जब आप किसी को खुद को देखकर इस खेल में आते हुए देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।’’

मेहनत करने से सब हो जाता है: मनीषा भानवाला

जब वह अपने पहले एशियन गेम्स में मैट पर उतरने की तैयारी कर रही हैं तो मनीषा का पूरा ध्यान आगे के काम पर है और वह वर्षों की मेहनत से बनी अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। मनीषा भानवाला कहती हैं, ‘‘मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन मेहनत करने से सब हो जाता है। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता।’’

एशियन गेम्स: भारतीय दल के सभी 496 खिलाड़ियों की सूची, देखें क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी समेत पूरा स्क्वाड

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी 36 खेलों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए 496 खिलाड़ियों का दल जापान जाने के लिए अप्रूव हुआ है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन समेत सभी खेलों का भारतीय स्क्वाड इस खबर में दिया गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



