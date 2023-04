Asian Wrestling Championships: अमन सहरावत ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, टूर्नामेंट में 12 हुई पदकों की संख्या

Aman Sehrawat In Asian Wrestling Championship: अमन सहरावत ने पहले क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुतो अराई को 7-1 से हराया था, जबकि सेमीफाइनल में चीन के वान्हाओ ज़ू को 7-4 से हराया था।

अमन सहरावत दिल्ली स्थित छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेते हैं। (Source- Twitter/United World Wrestling)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram