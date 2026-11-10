अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया को भोपाल में होने वाली विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के लिए भारतीय टीम से आराम दिया गया है। सविता पूनिया की जगह बंसरी सोलंकी को टीम में शामिल किया गया है। मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने मंगलवार 10 नवंबर 2026 को घोषित टीम में कुछ खिलाड़ियों की भूमिकाओं में बदलाव की भी जानकारी दी।

विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नाथू बरखेड़ा में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में किया जाएगा। भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में उतरेगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत टूर्नामेंट के पहले दिन मलेशिया के खिलाफ मैच से करेगा।

मिडफील्डर सलीमा टेटे टीम की कप्तान बरकरार रहेंगी। जापान में पिछले महीने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेगी। भारत 2016, 2023 और 2024 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुका है।

छह टीम वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, थाइलैंड और साउथ कोरिया हैं। भारत की तरह साउथ कोरिया ने भी विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीन बार जीता है। पच्चीस वर्षीय बंसरी सोलंकी पिछले साल एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

बिचू देवी खरीबाम ने भारतीय टीम में दूसरे गोलकीपर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। शोर्ड मारिन ने कहा, ‘‘यह अन्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने का समय है।’’

शोर्ड मारिन ने कहा, ‘‘ कुछ खिलाड़ी अपनी सामान्य पोजिशन से अलग भूमिका में खेलेंगी जिससे कि मैं देख पाऊं कि वे नई जिम्मेदारी में कैसा प्रदर्शन करती हैं। हम घरेलू दर्शकों के सामने खेलने और साल का समापन अच्छे प्रदर्शन के साथ करने को लेकर उत्साहित हैं।’’

खिलाड़ियों की भूमिकाओं में बदलाव के तहत एशियन गेम्स में बतौर फारवर्ड खेलने वाली रुतुजा ददासो पिसल को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिडफील्ड में रखा गया। मिडफील्डर निक्की प्रधान को डिफेंस में शामिल किया गया, जबकि इशिका चौधरी को डिफेंस से मिडफील्ड में भेजा गया है।

एसीटी (विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी) का आयोजन राउंड रॉबिन प्रारूप में होगा। इसका मतलब है कि हर टीम अन्य 5 टीम के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। लीग चरण के अंत में शीर्ष चार टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

टूर्नामेंट के पहले दिन एशिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम चीन का सामना थाइलैंड से होगा। इसके बाद उद्घाटन समारोह के पश्चात भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला होगा। भारतीय टीम 21 नवंबर को साउथ कोरिया, 22 नवंबर को थाइलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से भिड़ेगी।

सेमीफाइनल मुकाबले 27 नवंबर को जबकि पदक के लिए मैच 28 नवंबर को खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा, ‘‘महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 हमारी टीम के लिए एशियाई खेलों में मिली ऐतिहासिक जीत की लय को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।’’

दिलीप टिर्की ने कहा, ‘‘घरेलू दर्शकों के सामने खेलना खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होगी और मुझे विश्वास है कि वे शानदार प्रदर्शन करके देश को गौरवान्वित करेंगी।’’ हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भी टूर्नामेंट के लिए टीम को शुभकामनाएं दीं।

भोला नाथ सिंह ने कहा, ‘‘मौजूदा चैंपियन होने के कारण टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी। हमें एक रोमांचक प्रतियोगिता और मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशंसकों से मजबूत समर्थन की उम्मीद है।’’

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