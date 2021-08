भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में उस वक्त इतिहास रच दिया जब उन्होंने अंतिम-8 के मुकाबले में तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। भारत की ये जीत मामूली जीत नहीं थी बल्कि ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत के साथ रानी रामपाल के नेतृत्व वाली इस टीम ने ओलंपिक इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई।

भारतीय टीम की इस जीत का श्रेय जितना एकमात्र गोल करने वाली गुरजीत कौर और गोलकीपर सविता पूनिया को जाता है, उतना ही कोच सोर्ड मारिन को भी जाता है।

भारतीय कोच ने इस टीम को हार कर भी लड़ना सिखाया है। जिसका जीता जागता उदाहरण यही है कि पूल स्टेज में शुरुआती तीन मुकाबले गंवाने के बाद जब सबकी उम्मीदें टूट रही थीं। उस वक्त ये टीम उठकर खड़ी हुई और जो जोरदार वापसी की है उसका नतीजा है टिकट टू सेमीफाइनल।

भारतीय टीम की इस जीत के बाद लोगों को टीम से गोल्ड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जा रहा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत ने गोल्ड के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इसी के साथ ट्विटर पर लगातार GoForGold भी ट्रेंड होने लगा है।

Congrats to the women & men of #HockeyIndia for reaching the Olympic semifinals. So excited & extremely proud of both our Women & Men’s teams Here’s wishing them all the very best & hope to see history being written in Blue #Olympics2020 #JaiHind #GoForGold #Tokyo2020 pic.twitter.com/BN9iOEFZJv

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) August 2, 2021