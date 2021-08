टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच ब्रिटेन के खिलाफ 4-3 से गंवा दिया था। इस मैच के बाद भारत को पदक जरूर नहीं मिला लेकिन भारत की इस महिला हॉकी टीम को देश और पूरी दुनिया से बधाइयां मिली। वहीं दिन खत्म होते-होते इस टीम के कोच शोर्ड मारिन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया।

नीरदलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मेरी अब कोई योजना नहीं है, भारतीय महिला टीम के साथ मेरा ये आखिरी मैच था। अब टीम जानेका शोपमैन के हवाले है।’

भारतीय महिला हॉकी टीम को नए आयाम तक ले जाने के बाद शोर्ड मारिन ने अब खुद को पारिवारिक कारणों के चलते टीम से दूर करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि,’भारतीय महिला हॉकी टीम की लड़कियों की मुझे बहुत याद आएगी पर मुझे अपने परिवार की ज्यादा याद आती है। परिवार से साढ़े तीन साल तक दूर रहने के बाद मैं अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ रहना चाहता हूं।’

Sjoerd Marijne has decided to step down as Indian Women’s Hockey team coach

Janneke Schopman,team’s analytical coach & part of Olympic Gold medal winning Netherlands team,likely to take over

Thanks @SjoerdMarijne for taking the team this far.

Take it further @jannekeschopman pic.twitter.com/7fcbfsw4Qa

— India_AllSports (@India_AllSports) August 6, 2021