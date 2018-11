भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज में खेली जा रही आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। पाकिस्तान के साथ खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर ग्रुप बी के शीर्ष पर अपनी जगह बना ली है। वैसे तो पड़ोसी मुल्क के साथ होने वाले मुकाबले में यूं ही रोमांच भरपूर होता है लेकिन इस मुकाबले में कुछ अलग ही अंदाज में दोनों टीमें नजर आईं। वहीं, इस मुकाबले में जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसके 10 रन बिना कोई गेंद खेले ही बन गए थे।

जी हां सुनने में ये बात थोड़ी अजीब सी जरूर लग रही होगी लेकिन भारत-पाक के बीच हुए इस मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। टॉस जीतकर भारत की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, जिसे हेमलता और पूनम की गेंदबाजी ने सही भी साबित किया, पाक की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर महज 133 रन ही बना सकी थी। वहीं, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के चलते भारत को 10 रन मुफ्त में भी मिले थे, दरअसल डैंजर जोन( विकेटों को नुकसान पहुंचाने) के चलते अंपायर ने दो बार पाक के 5-5 रन काट लिए थे। इस तरह से भारत की पारी 10 रन से शुरू हुई वहीं पाक ने एक तो कम स्कोर भी किया था ऊपर से 10 रन की कटौती उसके लिए दोहरी मार साबित हुई। गौरतलब है कि आईसीसी के नियम 41.14.3 के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी डैंजर जोन में बार-बार जाता है तो चेतावनी के बाद फिर उसपर अंपायर कार्यवाही कर सकता है।

'It's unprofessionalism on our part because we were warned' – Pakistan captain Javeria Khan on the ten-run penalty https://t.co/Sqst5B0p7q #INDvPAK #WT20

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 11, 2018