महिला टीम की खिलाड़ियों ने स्विमिंग पूल में डांस से लगाई आग, राधा यादव ने शेयर किया वीडियो

राधा यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें टीम की कुछ खिलाड़ी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कुछ खिलाड़ियों के स्विमिंग पूल में डांस करते का वीडियो सामने आया है। फोटो सोर्स- राधा यादव इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में राधा यादव समेत महिला टीम की कई प्लेयर स्विमिंग पूल में डांस करती नजर आ रही हैं। प्लेयर्स के डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में राधा के साथ उनकी टीम की अन्य प्लेयर्स ‘बादल बरसा बिजूली’ पर डांस कर रही हैं। वीडियो पर लोगों के कॉमेंट्स राधा यादव की इस पोस्ट पर उनकी टीम की कई खिलाड़ियों ने रिएक्शन दिया है। वीडियो पर स्मृति मंधाना ने स्माइली इमोजी पोस्ट की हैं तो वहीं हरलीन देओल ने इस डांस को बेस्ट बताया है। हालांकि वीडियो पर कुछ यूजर्स ने नेगेटिव कॉमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने कहा है, “इसीलिए महिला टीम क्रिकेट में ग्रोथ नहीं कर पा रही।” खिलाड़ियों ने ट्रेंडिंग गाने पर बनाया वीडियो राधा यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुए इस वीडियो में यास्तिका भाटिया भी नजर आ रही हैं। पिछले कुछ समय में यास्तिका की फैन फॉलोइंग में तेजी से इजाफा हुआ है। बता दें कि राधा यादव समेत टीम की अन्य खिलाड़ियों ने जिस गाने पर यह वीडियो शूट किया है वह इन दिनों ट्रेंड में बना हुआ है। इंस्टाग्राम रील्स में यह गाना काफी ट्रेंड कर रहा है। View this post on Instagram A post shared by Radha Yadav (@radhay21) एशियन गेम्स में खेलती नजर आएगी टीम बता दें कि महिला क्रिकेट टीम अभी कोई सीरीज या किसी दौरे पर नहीं है। टीम की कुछ खिलाड़ी द हंड्रेड प्रतियोगिता खेलने के लिए इंग्लैंड में है बाकि प्लेयर्स भारत में ही हैं। महिला क्रिकेट टीम अब एशियन गेम्स में खेलते हुई नजर आएगी। एशियन गेम्स का आगाज सितंबर के अंत में शुरू होगा।

