भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए 11 नवंबर बेहद खास रहा, इस दिन भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमें मैदान में थीं। एक तरफ भारतीय पुरुष टीम वेस्टइंडीज के साथ टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेल रही थी वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ टी-20 विश्वकप का अपना दूसरा मुकाबला खेल रही थी। खास बात यह रही कि इन दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने रनों का पीछा करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। हिटमैन शर्मा की कप्तानी में जहां एक ओर विंडीज को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी ओर मिताली राज के शानदार अर्धशतक की बदौलत भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। ऐसे में इस सफलता के बाद देश में प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। खेल जगत से लेकर सियासी गलियारों तक इस जीत की धमक है।

भारत और पाक के बीच जब भी मुकाबला होता है तो दोनों ही देशों के प्रशंसकों के लिए वो शायद सबसे खास दिन होता है। ऐसे में इस विश्वकप के अपने दूसरे मुकाबले में जब हरमनप्रीत की सेना ने मैदान में धमाल मचाया तो हर कोई उत्साहित नजर आया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा कि- आज फिर हिन्द की शेरनियों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं अपने ट्वीट के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि पाकिस्तान ने तो भारत को 10 रन मुफ्त में दे दिया। ऐसे में यह दिवाली बोनस भारत को मिल गया है। बता दें कि डैंजर जोन में दौड़ने के लिए पाक की टीम के 10 रन काट लिए गए थे।

So two warnings for running on the danger area by Pak batters gives India 10 penalty runs. Good Diwali bonus to start the chase. Come on girls #IndvPak https://t.co/UrHXU1eCJU

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 11, 2018