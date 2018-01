भारतीय महिला क्रिकेटर ने कॉपी किया पोज तो शाहिद अफरीदी ने की तारीफ, दी अहम सलाह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति अपने एक ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद आफरीदी ने भी उनके ट्वीट की तारीफ की है। इतना ही नहीं आफरीदी ने उनके ट्वीट को रिट्वीट भी किया है। दरअसल शनिवार (6 जनवरी, 2017) को कृष्णमूर्ति ने अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या मैंने शाहिद आफरीदी की तरह कुछ किया है? कितना अच्छा था यह?’

बता दें कि भारतीय खिलाड़ी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह विकेट लेने के बाद आफरीदी की तरह जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं! उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए हुए हैं और बल्लेबाज के आउट होने का इशारा कर रही हैं। पूर्व में विकेट लेने के बाद आफरीदी भी ऐसा ही करते थे। इसपर पूर्व ऑलराउंडर आफरीदी ने रिट्वीट कर लिखा है कि आपने अच्छी कोशिश की। मेहनत कीजिए और सबसे जरूरी विकेट लेते रहिए। उन्होंने आगे लिखा कि आप वहां पहुंच जाओगी।

गौरतलब है कि वेदा कृष्णमूर्ति ने भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्व पारियां खेली हैं। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 45 गेंद में 70 रन मारकर कृष्णमूर्ति ने सबकों चौंका दिया था। उन्होंने फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 35 रन बनाए। साल 2011 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाली कृष्णमूर्ति अबतक 20 एक दिवसीय मैच खेल चुकी है।

इस दौरान उन्होंने करीब 21 की औसत से 309 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका बल्लेबाजी औसत 61.92 रहा, जो काफी अच्छा माना जाता है। उन्होंने तीन विकेट भी अपने नाम किए हैं। वहीं टी-20 में उन्होंने 28 मैच खेले हैं। जिसमें 24 पारियों में उन्होंने 340 रन बनाए।

देखें ट्वीट्स-

Good try, work harder and more importantly keep taking wickets you’ll get there https://t.co/CaVnWPS0cZ

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) January 7, 2018