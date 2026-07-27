वजन बनाए रखने के लिए लगातार दो दिन तक कुछ नहीं खाया। प्रतियोगिता से एक रात पहले तिरंगे के रंगों वाले रिबन से खुद तितली के आकार की हेयर क्लिप बनाई। मंच पर उतरते ही पहले प्रयास में असफल रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

पोडियम पर जब तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा था और पूरा स्टेडियम भारतीय राष्ट्रगान से गूंज रहा था, तब मीराबाई चानू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह सिर्फ एक स्वर्ण पदक की कहानी नहीं थी, बल्कि देशभक्ति, त्याग, संघर्ष और अदम्य जज्बे की ऐसी मिसाल थी, जिसने फिर उन्हें भारतीय भारोत्तोलन की सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार कर दिया।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू का मुकाबला किसी अन्य खिलाड़ी से कम और खुद अपने प्रदर्शन से ज्यादा था। उन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर कुल 190 किलोग्राम का वजन उठाया।

रजत जीतने वाली ने उठाया 22 किग्रा कम वजन

इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल खेलों के कई रिकॉर्ड अपने नाम किये। उनका दबदबा इतना जबरदस्त था कि दूसरे स्थान पर रहीं नाइजीरिया की रूथ असुओको न्यॉन्ग उनसे 22 किलोग्राम पीछे रहीं।

मीराबाई चानू की शुरुआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। उन्होंने स्नैच में 82 किलोग्राम के अपने पहले प्रयास में सफलता हासिल नहीं की, लेकिन चैंपियन खिलाड़ियों की पहचान ही मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करना होती है।

पहले ही प्रयास में मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास

अगले ही प्रयास में उन्होंने वही वजन आसानी से उठाया और फिर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। क्लीन एंड जर्क में भी उनका पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में 105 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक पक्का कर लिया। इसके बाद एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया।

पत्रकारों से बयां कर गईं अपनी कहानी

स्वर्ण जीतने के बाद पत्रकारों से उनकी पहली बात ही उनके त्याग की कहानी बयां कर गई। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जल्दी-जल्दी करो, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है।’’ बता दें कि वजन वर्ग की प्रतियोगिताओं में निर्धारित वजन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसके लिए खिलाड़ियों को कड़ा अनुशासन अपनाना पड़ता है। मीराबाई चानू ने भी इसी अनुशासन का पालन किया और उसका इनाम उन्हें स्वर्ण पदक के रूप में मिला।

मीराबाई की देशभक्ति भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान चर्चा का विषय रही। उन्होंने प्रतियोगिता से एक रात पहले भारतीय तिरंगे के रंगों वाले रिबन से तितली के आकार की हेयर क्लिप खुद तैयार की थी।

एक रात पहले तिरंगे से बनाई क्लिप

स्वर्ण जीतने के बाद उन्होंने बताया, ‘‘मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने तिरंगे के रंगों वाले रिबन से यह क्लिप बनाई।’’ यह छोटी-सी पहल उनके लिए फैशन नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और गर्व का प्रतीक थी।

पोडियम पर मीराबाई चानू को गले में जब स्वर्ण पदक पहनाया गया उस समय वह भावुक हो गईं। जब भारतीय राष्ट्रगान बजा और तिरंगा सबसे ऊपर लहराया। उन्होंने कहा, ‘‘तिरंगे को देखना और राष्ट्रगान सुनना स्वाभाविक रूप से आंखों में आंसू ला देता है। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि मैंने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। मैं उन सभी भारतीयों का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे लिए दिल से प्रार्थना की।’’

इस जीत के बाद मीराबाई चानू ने अपने शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई 2017 की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। विश्व चैंपियनशिप में उनके नाम एक स्वर्ण और दो रजत पदक हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों में अब उनके खाते में तीन स्वर्ण और एक रजत पदक दर्ज हैं। 2021 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भार उठाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, जो लगभग ढाई वर्ष तक कायम रहा। उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार उन्हें पद्मश्री और देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित कर चुकी है।

मीराबाई चानू की यह जीत सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज एक और स्वर्ण पदक नहीं है। यह उस खिलाड़ी की कहानी है, जिसने भूख पर काबू पाया, दबाव को हराया, असफल शुरुआत से वापसी की और तिरंगे को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के अपने संकल्प को पूरा किया। शायद यही वजह है कि मीराबाई चानू सिर्फ एक चैंपियन नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का दूसरा नाम हैं।

मीराबाई चानू की पदक तालिका

खेलपदकस्थानसाल/जगहभार वर्ग
ओलंपिक गेम्स
रजत पदकद्वितीय स्थान2020 टोक्यो49 किलोग्राम
विश्व चैंपियनशिप
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2017 अनाहाइम48 किलोग्राम
रजत पदकद्वितीय स्थान2022 बोगोटा49 किलोग्राम
रजत पदकद्वितीय स्थान2025 फोर्डे48 किलोग्राम
एशियन चैंपियनशिप
कांस्य पदकतीसरा स्थान2020 ताशकंद49 किलोग्राम
कॉमनवेल्थ गेम्स
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2026 ग्लासगो48 किलोग्राम
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2022 बर्मिंघम49 किलोग्राम
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2018 गोल्डकोस्ट48 किलोग्राम
रजत पदकद्वितीय स्थान2014 ग्लासगो48 किलोग्राम
कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2013 पेनांग48 किलोग्राम
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2017 गोल्डकोस्ट48 किलोग्राम
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2019 एपिया49 किलोग्राम
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2025 अहमदाबाद48 किलोग्राम
रजत पदकद्वितीय स्थान2015 पुणे48 किलोग्राम
साउथ एशियन गेम्स
स्वर्ण पदकप्रथम स्थान2016 गुवाहाटी48 किलोग्राम

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