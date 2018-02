भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 6 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में इंडियन क्रिकेट ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान में खेल गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदते हुए इस सीरीज में लगातार दूसरा मैच जीता। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में 50 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए और शिखर धवन (नाबाद) ने 56 गेंदों में 51 रन बनाए। भारत ने ओपनर रोहित शर्मा के रूप में मात्र एक विकेट ही खोया। 17 गेंदों में 15 रन बनाने के बाद शर्मा आउट हो गए। कोहली और धवन ने अच्छी साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिलाई। भारतीय कप्तान के बारे में यह बात मशहूर है कि वह मैदान में टिके रहने की हर संभव कोशिश करते हैं। कोहली के लिए भारत की जीत कितना मायने रखती है यह दूसरे वनडे में देखने को मिल गया।

रविवार के मैच में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा और कोहली के बीच आठवें ओवर के दौरान मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला जो काफी रोमांचकारी था। दरअसल, रबाड़ा आठवें ओवर के लिए गेंदबाजी कर रहे थे उस वक्त भारत की ओर से कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर की पांचवी गेंद पर कोहली ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और रबाड़ा की गेंद उनकी पसलियों में जा लगी, जिसके बाद कोहली कुछ पलों के लिए बल्ला टेक कर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी ही देर बाद कोहली ने अगली गेंद फेंकने का इशारा कर दिया। रबाड़ा ने जैसे ही अगली गेंद यानी की आठवें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी, भारतीय कप्तान ने मौका देखकर शानदार शॉट मारा और छक्का जड़ दिया। मैदान में मौजूद कोहली के फैन्स जो कि उन्हें चोट लगने के कारण निराश हो गए थे मारे खुशी के चिल्लाने लगे।

WATCH – Kohli gets hit on the ribs one ball, pulls the next for six!

Kagiso Rabada and Virat Kohli were engaged in a mini-battle, and the honours were shared after the eighth over #SAvINDhttps://t.co/62ZPPoScXF

— Jansatta (@Jansatta) February 5, 2018