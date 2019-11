Ravi Shastri Trolled: भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर कर ट्रोलर्स के निशाने पर आते रहे हैं। रवि शास्त्री ने पूर्व भारतीय कोच और स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वविटर पर शेयर की। पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले कोलकाता में पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए आए थे। इस दौरान अनिल कुंबले की मुलाकात रवि शास्त्री और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर से हुई। इन तीनों ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट की मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत भी की। रवि शास्त्री ने कुंबले की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘भारत के महान खिलाड़ी अनिल कुंबले से मिलकर बहुत अच्छा लगा।’ रवि शास्त्री के इस पोस्ट के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

फैन इन दोनों की मुलाकात को महाराष्‍ट्र की राजनीत‍िक गत‍िव‍िध‍ियों से जोड़कर देखने लगे। एक फैन ने तस्वीर पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात हो रही है। वहीं एक फैन ने लिखा, ‘जंबो सर (अनिल कुंबले) को टैग करने के लिए शुक्रिया।’ जबकि एक फैन ने कहा, ‘सवाल ये है कि क्या यह अहसास दोनों ओर से है? ऐसा लगता तो नहीं है।’ बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में कोच के पद को लेकर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच हालात कुछ ठीक नहीं थे।

Great to catch up with one of India’s greatest – @anilkumble1074 pic.twitter.com/frO9XsuE71 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 27, 2019

अनिल कुंबले जब भारतीय टीम में बतौर कोच चुने गए थे तो उन्हें कुछ दिनों बाद ही उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि रवि शास्त्री के कारण ही अनिल कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले ही कैप्टन विराट कोहली और कोच कुंबले में मतभेद की खबरें सामने आई थीं। जिसके बाद कुबले ने पद को छोड़ना ही बेहतर समझा।

Uddhav Thackeray meeting Devendra Fadnavis — Sagar (@sagarcasm) November 27, 2019

Same feelings. Nothing different, no difference! pic.twitter.com/qjfzTsOBOg — Right Arm Over (@RightArmOver_) November 27, 2019

Thanks for tagging Jumbo Sir ….else I would have dozed off — Aditya Kulkarni (@IAdityaKulkarni) November 27, 2019

“… to catch up with India’s greatest coach”

absolutely Shastriji can’t agree more — Shailesh Shirali (@lids_blown) November 28, 2019

