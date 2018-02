एबी डिविलियर्स के बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर ने दिया खास सप्राइज

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलयर्स के जन्मदिन पर विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उन्हें खास सप्राइज दिया है। सचिन ने डिविलियर्स पर एक जीआईएफ इमेज शेयर की, जिसमें उन्हें ‘मिस्टर 360’ बताया। ये बल्लेबाज ‘सुपरमैन’ और ‘मिस्टर 360’ के नाम से क्रिकेट में काफी मशहूर है। डिविलियर्स वनडे क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी, सेंचुरी और 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 16 गेंदों में अर्धशतक, जबकि महज 31 बॉल पर शतक जड़ने का कारनामा किया है।

डिविलियर्स 110 टेस्ट मैचों की 183 पारियों में 16 बार नाबाद रहते हुए 8338 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 21 शतक, 42 अर्धशतक और 2 दोहरे शतक जड़े। वहीं 228 वनडे में डिविलियर्स 25 सेंचुरी समेत 53 फिफ्टी की मदद से 9577 रन बना चुके हैं। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच की करें, तो 34 वर्षीय इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 78 मुकाबलों में 10 अर्धशतक की मदद से 1672 रन बनाए हैं।

सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘एक महान इंटरटेनर के लिए… आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई डिविलियर्स… यहां आपके लिए एक छोटा सा सप्राइज है…’

To a great entertainer… Wishing you a very happy birthday, @AbdeVilliers17. Here’s a small surprise for you in 360 pic.twitter.com/sE1UUWa19T

