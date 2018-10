भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन इंटरनेशन टी-20 मैचों की सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार है-

01 नवंबर: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला इंटरनेशनल टी 20 खेला जाएगा।

06 नवंबर: एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में दूसरा इंटरनेशनल टी 20 खेला जाएगा।

11 नवंबर: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में तीसरा इंटरनेशनल टी 20 खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी-20 मैचों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उपकप्तान), लोकेश राहुल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, क्रूणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, शाहबाज नदीम और खलील अहमद।

Team for three T20I match series against Windies announced

Rohit Sharma (C), Shikhar, KL Rahul, DK, Manish, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (wk), Krunal Pandya, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Bumrah, Khaleel Ahmed, Umesh Yadav, Shahbaz Nadeem

