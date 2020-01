India coach Ravi Shastri has once again said former captain MS Dhoni: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। माही के फैंस के मन में धोनी को लेकर कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जुलाई 2019 के बाद से ही धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। वर्ल्ड कप के बाद से ही धोनी के संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ ली थी। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एक टीवी चैनल से बात करते हुए रवि शास्त्री ने धोनी की टीम में वापसी के संकेत दिए हैं। कोच शास्त्री ने कहा, ‘धोनी का टी-20 करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे।’

शास्त्री ने आगे बात करते हुए कहा, ‘धोनी को लेकर एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वह कभी भी अपने आपको टीम पर थोपते नहीं हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके खेलने से टीम को फायदा होगा और वह अपना शत प्रतिशत टीम को दे सकेंगे तो ही वह खेलना जारी रखते हैं। धोनी ने टेस्ट क्रिकेट बहुत पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह टेस्ट में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह जब उन्हें लगेगा कि क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए वो खुद ब खुद ये फैसला ले लेंगे।’

रवि शास्त्री ने साफ किया कि अगर धोनी आईपीएल में अच्छा खेलते हैं तो वह टी-20 वर्ल्ड कप के लिए होने वाली टीम चयन के लिए खुद का दावा मजबूत करेंगे। शास्त्री के संकेत से साफ है कि धोनी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं। शास्त्री ने ये भी माना कि धोनी के विकल्प के तौर पर टीम के अन्य विकेटकीपर कैसा प्रदर्शन करते हैं या फिर इन विकेटकीपरों और धोनी के प्रदर्शन में कौन बेहतर होता इन बातों का भी खासा ध्यान रखा जाएगा।

