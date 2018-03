PSL 2018: इमरान ताहिर ने लगातार तीन गेंदों पर झटके विकेट, देखें वीडियो…

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 में इमरान ताहिर इन दिनों धूम मचा रहे हैं। उन्होंने मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच शारजाह में खेले गए मुकाबले में हैट्रिक ली। ताहिर ने ये कारनामा क्वेटा की पारी के 16वें ओवर में किया। उस वक्त तक क्वेटा 7 विकेट खोकर 102 रन बना चुका था और क्रीज पर मौजूद थे हसन खान। ओवर की दूसरी डिलीवरी पर गेंद बैट और पैड के बीच से निकलते हुए लेग स्टंप से जा टकराई। हसन बगैर खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट पड़े।

अब तक क्वेटा की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए जॉन हैस्टिंग आए। ताहिर ने हैस्टिंग को गुगली फेंकी और गेंद स्टंप से टकरा गई। इमरान ताहिर ने अपने स्वभाव के अनुरूप लंबी दौड़ लगाई और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। क्वेटा की ओर से राहत अली आखिरी बैट्समैन के रूप में क्रीज पर आए।

ताहिर की निगाहें हैट्रिक पर थीं। इमरान की गेंद राहल अली के पैड से टकराई। ताहिर ने हल्का-सा अंपायर की ओर देखा और अंगुली उठते ही बाउंड्री के पास तक दौड़ लगा दी। अब उनके पीछे पूरी टीम दौड़ रही थी। इमरान रुके और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। साथी खिलाड़ियों ने भी उन्हें हैट्रिक की बधाई दी। तीनों बल्लेबाज बगैर खाता खोले ही आउट हुए और इसी के साथ पीएसएल के इतिहास में तीसरी बार हैट्रिक का कारनामा देखा गया।

पाकिस्तानी मूल के साउथ अफ्रीकी गेंदबाज इमरान ताहिर ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था। वह इमरान फरवरी 2017 में वनडे और टी20 फॉर्मेट में नंबर-1 गेंदबाज रहे हैं। इमरान ने 36 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 57 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24/5 रहा। वहीं 32 आईपीएल मुकाबलों में ताहिर 47 शिकार कर चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App