भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इस हफ्ते श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान मैदान पर वापसी करेंगे। भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल की उम्मीदें जीवित रखने के लिए जीत जरूरी है। गिल इस दौरे से लौटने के बाद पंजाब की नई शुरू हुई शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में हिस्सा लेंगे।

यह टूर्नामेंट भारत के श्रीलंका दौरे के खत्म होने के दो दिन बाद 30 अगस्त को शुरू होगा। शुभमन गिल और गुरनूर बरार राष्ट्रीय टीम की प्रतिबद्धता पूरी करने के बाद जुड़ेंगे। इन दोनों के अलावा भारतीय टी20 टीम का हिस्सा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ओपनर अभिषेक शर्मा के भी 13 सितंबर को खत्म होने वाले टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है।

शुभमन गिल का बयान

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग से जुड़े इवेंट में गिल ने कहा, ‘शेर-ए-पंजाब T20 लीग युवा क्रिकेटरों के लिए अपना टैलेंट दिखाने। पंजाब और भारत के लिए खेलने की दिशा में आगे बढ़ने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। पंजाब ने हमेशा बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं और मेरा मानना ​​है कि यह लीग और भी कई क्रिकेटरों को खोजने में मदद करेगी। मैं इस शानदार पहल के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देता हूं और लीग की सफलता की कामना करता हूं।’

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के बारे में जानें

अमृतसर, फाजिल्का, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और बठिंडा को प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइजी पहले सीजन से पहले अपनी टीमें बनाएंगी, जिसका ऑक्शन 9 अगस्त को होगा। कुल छह टीमें इस मशहूर टाइटल के लिए 27 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। हर फ्रेंचाइजी में एक मार्की प्लेयर और कम से कम दो आइकन प्लेयर होंगे।

ये हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाले शीर्ष 25 खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है। जबकि बाबर आजम ने खास मुकाम हासिल किया है और वह इस लिस्ट में रोहित शर्मा से भी आगे हैं। विराट कोहली इस लिस्ट के टॉप 10 में मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें।