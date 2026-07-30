मां चोरी-छिपे 1000 रुपये के जूते खरीदकर देती थीं, दोस्त कहते थे कि इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, पिता चाहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दूं। जन्म से सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) जैसी शारीरिक चुनौती झेलने वाले अरुणाचल प्रदेश के 21 वर्षीय पैरा धावक तिनगोंग वांगपन ने इन तमाम मुश्किलों को अपनी मंजिल के रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया।

सड़क पर अकेले दौड़कर शुरुआत करने वाले तिनगोंग आज भारत के उन उभरते पैरा एथलीटों में शामिल हैं, जिन्होंने मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 की पुरुष 200 मीटर टी37 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।

विदेश में उनका यह पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE), गांधीनगर पहुंचने वाले पहले पैरा एथलीट तिनगोंग ने जनसत्ता से विशेष बातचीत में अपने संघर्ष, परिवार के त्याग, ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय सफलता और पैरालंपिक तक पहुंचने के सपने पर खुलकर बात की।

शुरुआती जीवन और पैरा स्पोर्ट्स में प्रवेश

प्रश्न: आपको पैरा एथलेटिक्स के बारे में कैसे पता चला और आपने शुरुआत कैसे की?

उत्तर: सबसे पहले मैं मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बचपन में मैं थोड़ी-बहुत खेलकूद की गतिविधियां करता था, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरी शारीरिक विकलांगता के बावजूद मेरी मां हमेशा मेरा सपोर्ट करती थीं। वह मुझे सुबह-सुबह वॉक पर ले जाती थीं और मुझे एक्टिव रखती थीं।

जब मैं 12वीं क्लास में था, तब मुझे एक भैया से पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स (Para Sports) भी होते हैं। उसके बाद मैंने अकेले ही सुबह-शाम दौड़ना शुरू कर दिया। मैं रास्ते पर ही दौड़ता रहता था। मुझे ट्रेनिंग को मैनेज करना नहीं आता था। बाद में अरुणाचल पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से सेठी सर ने मेरी मदद की।

मैंने 7वीं ‘इंडियन ओपन नेशनल चैंपियनशिप’ में हिस्सा लिया। वहां खेलने के बाद डॉ. गगन सेठी सर ने मुझे चुना और मुझे साई (SAI) गांधीनगर ले आए। अभी मैं नितिन सर की कोचिंग और मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहा हूं। बता दें कि डॉ. गगन सेठी अभी गांधी नगर स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) में हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट (फिजियोथेरेपी और क्लासिफायर व TIDC सदस्य पैरा एथलेटिक्स) हैं।

शारीरिक विकलांगता (Disability) के बारे में

प्रश्न: आपकी विकलांगता किस प्रकार की है? क्या यह जन्म से है?

उत्तर: जी हां, मेरी विकलांगता जन्म से ही है। मेरे शरीर का बायां हिस्सा (Left side) काफी कमजोर है। बाएं हाथ और पैर से काम करने में बहुत दिक्कत होती है। यह नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसे सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) कहते हैं। पैरा स्पोर्ट्स में मेरी कैटेगरी T37 है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि और संघर्ष

प्रश्न: आपके परिवार में कौन-कौन है और आपके माता-पिता क्या करते हैं?

उत्तर: परिवार में मेरे माता-पिता, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। मैं घर में सबसे बड़ा हूं। मेरे पिता आर्मी में हैं और मेरी मां हाउसवाइफ हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग (Longding) जिले का रहने वाला हूं।

प्रश्न: जब आपने एथलेटिक्स शुरू किया तब परिवार और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी?

उत्तर: शुरुआत में दोस्त कहते थे कि ‘इतनी मेहनत मत करो, कुछ नहीं होने वाला।’ पापा चाहते थे कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं। पढ़ाई मुजे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मां ने मेरा बहुत साथ दिया। जब पापा सपोर्ट नहीं करते थे, तब मम्मी छुप-छुप कर मुझे जूते दिलाती थीं।

उन्होंने मुझे 1000 रुपये वाले जूते दिलाए थे। वे जूते हाईवे पर दौड़ने के लिए सही नहीं थे और पैरों के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्थिक समस्याएं भी थीं। बाद में पापा को मुझे सपोर्ट करने के लिए लोन (ऋण) भी लेना पड़ा था।

शिक्षा और भविष्य के लक्ष्य

प्रश्न: आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है?

उत्तर: मैं अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से बीए सोशियोलॉजी/समाजशास्त्र (ऑनर्स) कर रहा हूं। एशियन गेम्स के ट्रायल्स के कारण मैंने अपने छठे सेमेस्टर को फिलहाल होल्ड (ब्रेक) पर रखा हुआ है।

प्रश्न: आपके अगले लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर: मेरा अगला पहला लक्ष्य एशियन गेम्स (पैरा) के लिए क्वालिफाई करना है। उसके बाद मैं अगले साल होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और फिर पैरालंपिक के लिए तैयारी करना चाहता हूं।

साई (SAI) NCOE में ट्रेनिंग का अनुभव

प्रश्न: साई सेंटर (NCOE) में आने के बाद आपकी ट्रेनिंग में क्या बदलाव आया?

उत्तर: यहां आने से पहले मुझे ट्रेनिंग, डाइट या रिकवरी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं बस बिना सोचे-समझे मेहनत करता रहता था, लेकिन यहां ट्रेनिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर (उचित ढांचा) है।

यहां बताया जाता है कि किस समय ट्रेनिंग करनी है। कब रिकवरी लेनी है। कैसी डाइट लेनी है और फिजियो, मसाजर व साइकोलॉजिस्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मेक्सिको का अनुभव और अंतरराष्ट्रीय मंच

प्रश्न: हाल ही में आप मेक्सिको से खेलकर आए हैं। वहां आपका प्रदर्शन कैसा रहा?

उत्तर: मेक्सिको में मेरा पहला क्लासिफिकेशन था (मेरी विकलांगता की केटेगरी तय करने के लिए), जिसमें मैं सफलतापूर्वक क्वालिफाई हो गया हूं। वहां मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। जब मैंने पोडियम पर खड़े होकर अपना राष्ट्रगान सुना तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और बहुत खुशी हुई।

अन्य खिलाड़ियों के लिए संदेश

प्रश्न: अभी तो आप खुद भी बहुत युवा हैं, फिर जो नए खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?

उत्तर: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मन लगाकर मेहनत करो। जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं या नकारात्मक बातें बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो और बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखो।

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