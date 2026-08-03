इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी को सोमवार (3 अगस्त) को मैच फिक्सिंग मामले में आईसीसी एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल द्वारा दोषी पाए जाने के बाद खेल के सभी फॉर्मेट से आठ साल के लिए बैन कर दिया है। आईसीसी ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की। आईसीसी ने कहा, ‘अमेरिका के खिलाड़ी बोडुगम अखिलेश रेड्डी को आईसीसी एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल द्वारा आईसीसी एंटी-करप्शन कोड के तीन मामलों को तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद आठ साल के लिए सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया गया है।’

अखिलेश रेड्डी के खिलाफ आरोप संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी टी10 टूर्नामेंट के 2025 एडिशन से जुड़े हैं, जिसके लिए आईसीसी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की ओर से डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) के तौर पर काम किया था। यह जानकारी सामने आई है कि अखिलेश रेड्डी ने जांच के दौरान फोन से डेटा डिलीट कर दिया। 26 साल के रेड्डी ने अमेरिका के लिए चार टी20 मैच खेले हैं और एक विकेट लिया है।

सनराइजर्स हैदराबाद के नेट बॉलर रहे हैं रेड्डी

अखिलेश रेड्डी ने नॉर्थ अमेरिका टी20 कप में केमैन आइलैंड्स के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। हैदराबाद में पले-बढ़े रेड्डी विजय हजारे ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे और उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नेट बॉलर के तौर पर भी काम किया। दाएं हाथ के बैट्समैन और ऑफ-स्पिनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मौकों की तलाश में अमेरिकी क्रिकेट का रुख किया। रेड्डी को पहली बार 21 नवंबर, 2025 को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया था।

आईसीसी के एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने अखिलेश रेड्डी को इन अपराधों का दोषी पाया है

आर्टिकल 2.1.1: अबूधाबी टी10 2025 में मैचों के नतीजे, प्रोग्रेस, कंडक्ट, या किसी और पहलू को फिक्स करने या किसी और तरह से गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करना।

आर्टिकल 2.1.4: टूर्नामेंट के दौरान एक या ज्यादा मैचों में आर्टिकल 2.1.1 के उल्लंघन के लिए किसी दूसरे प्रतिभागियों को उकसाना, फुसलाना, निर्देश देना, मनाना, बढ़ावा देना, या जानबूझकर मदद करना।

आर्टिकल 2.4.7: मोबाइल डिवाइस से डेटा और मैसेज डिलीट करके डीएसीओ की जांच में रुकावट डालना, जो जांच के लिए जरूरी हो सकते हैं।

बुमराह की गैरमौजूदगी पर भारतीय चयनकर्ता नाराज

भारतीय खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन व्यवस्था पर चर्चा के लिए सोमवार को वीवीएस लक्ष्मण सहित सीओई के शीर्ष अधिकारियों और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के बीच वर्चुअल बैठक हुई। पूरी खबर पढ़ें।