शतरंज की दुनिया में 11 साल की भारतवंशी बच्ची बोधना शिवानंदन ने इतिहास रचा है। बोधना शिवानंदन ने पापा के पुराने शतरंज बोर्ड से खेल की शुरुआत की, YouTube से बारीकियां सीखीं और अब 2366 की शानदार रेटिंग के साथ इंग्लैंड की नंबर-1 महिला शतंरज खिलाड़ी बन गई हैं।

कम उम्र में ही बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली बोधन बोधना शिवानंदन की यह यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बोधना शिवानंदन को जुनून, परिवार का साथ और आत्मविश्वास ने शिखर तक पहुंचा दिया।

बोधाना शिवानंदन की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। बोधना शिवानंदन का परिवार मूल रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य के एक शहर तिरुचिरापल्ली का रहने वाला है। उनके पिता शिवानंदन वेलायुथम 2007 में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे। बोधना का जन्म 7 मार्च 2015 को लंदन में हुआ।

उत्तरी लंदन में रहने वाली बोधना शिवानंदन ने एक अप्रैल 2026 को यह रिकॉर्ड (इंग्लैंड की नंबर-1 महिला शतंरज खिलाड़ी) बनाया। बोधना शिवानंदन ने 25 साल की लैन याओ की जगह ली है। लैन याओ चार बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन रह चुकी हैं।

अब बोधना शिवानंदन इंग्लिश फेडरेशन की शीर्ष महिला खिलाड़ी हैं। अब उनकी रेटिंग ब्रिटेन के बाकी सभी देशों की शीर्ष महिला खिलाड़ियों से भी ज्यादा है। बोधना शिवानंदन पहली बार दुनिया की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गईं, जहां वह 72वें स्थान पर हैं।

प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालीं बोधना शिवानंदन पिछले सप्ताह आइसलैंड में थीं। वहां उन्होंने बेहद कड़े ‘रेक्जाविक ओपन’ में हिस्सा लिया और चार जीत हासिल कीं। बोधना शिवानंदन ने अपने छोटे से शतरंज करियर में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े हैं।

बोधना शिवानंदन पिछले साल तब सुर्खियों में आईं जब पहली बार किसी विश्व चैंपियन को हराया। बोधना शिवानंदन ने तब ग्रीस के रोड्स में आयोजित ‘यूरोपियन क्लब कप’ में यूक्रेन की पूर्व विमेंस चैंपियन ग्रैंडमास्टर मारिया मुज़िचुक को मात दी थी।

Bodhana Sivanandan has officially made history after topping the latest FIDE (International Chess Federation) rating list for English women. The Year 6 student secured a massive rating of 2,366, overtaking the 25-year-old who previously held the top spot! Her journey is… pic.twitter.com/dou4rnT0fs — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) April 2, 2026

बोधना शिवानंदन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां

सात साल की उम्र में यूरोपियन स्कूल्स चैंपियनशिप में अपने सभी 24 मैच जीते और तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किये।

साल 2024 में बोधना शिवानंदन शतरंज ओलंपियाड के लिए चुना गया। तब वह किसी भी खेल में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं।

साल 2025 में बोधना शिवानंदन ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में 60 वर्षीय ग्रैंडमास्टर को हराने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गईं।

इंग्लैंड के शतरंज महासंघ की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘यह हैरो की एक स्कूली छात्रा के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने (2020 के कोविड-19) लॉकडाउन के दौरान उस बैग में शतरंज का बोर्ड और सेट मिलने के बाद इस खेल को अपनाया, जिसे उनके पिता फेंकना चाह रहे थे।’

ऋषि सुनक ने बोधना शिवानंदन की सराहना की

बोधना शिवानंदन की उपलब्धि को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी सराहा है। ऋषि सुनक ने एक्स पर बोधना के साथ वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘सिर्फ 11 साल की उम्र में इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनने पर बोधना शिवानंद को बहुत-बहुत बधाई। हम दोनों ने एक बार डाउनिंग स्ट्रीट के बगीचे में एक-दूसरे के साथ खेला था। बस इतना कहूंगा कि उनकी यह सफलता मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है!’

Huge congratulations to Bodhana Sivanandan on becoming England’s top female chess player at just 11 years old.



We once played each other in the Downing Street garden. Let’s just say her success has not come as a shock! pic.twitter.com/KZ2EcXysyO — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 2, 2026

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