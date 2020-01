NZ vs IND, 1st T20I, India tour of New Zealand, 2020: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजी शिखर धवन 24 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाली टी-20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान चोट लग गई थी। फील्डिंग के दौरान धवन डाइव मारने की कोशिश में अपना कंधा चोटिल करा बैठे थे। इसके बाद धवन को एक्स-रे के लिए ले जाया गया। वहां से लौटने के बाद उनके बाएं हाथ में स्लिंग (पट्टी) लगा दिखा जिससे उनके न्यूजीलैंड दौरे पर जाने पर संदेह पैदा हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 24 जनवरी को आकलैंड में पहला टी20 मुकाबला खेलना है। इस दौरे के लिए टीम सोमवार को रवाना होगी। ऑस्ट्रेलियाई पारी के पांचवें ओवर में धवन कवर क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने एरोन फिंच के शॉट को रोकने के लिए छलांग लगाई जिससे उनका बायां कंधा चोटिल हो गया।

शिखर धवन के बाहर जाने के बाद युजवेंद्र चहल मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे। इससे पहले दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की बाउंसर पसली पर लगने के कारण भी धवन दूसरी पारी में फील्डिंग करने के लिए नहीं आए थे। पिछले कुछ समय से धवन बार-बार चोटिल हो रहे है। इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान उनका अंगूठ फ्रैक्चर हो गया था। सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के दौरान उनका घुटना चोटिल हो गया था जिससे उबरने के लिए उन्हें 27 टांके लगे थे।

शिखर धवन अगर न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होते हैं तो बैकअप ओपनर के तौर पर मयंक अग्रवाल को मौका दिया जा सकता है। मयंक अग्रवाल भारत के लिए टेस्ट में ओपनिंग करते रहे हैं और ऐसे में उन्हें टी-20 में भी खेलने का मौका दिया जा सकता है।

शिखर धवन श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने टीम को शिखर धवन की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को तीनों ही मैचों के दौरान बेहतर शुरुआत दिलाने का काम किया।

