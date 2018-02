Ind vs SA 3rd T20: अंतिम मैच से पहले बच्चों को याद कर भावुक हुए शिखर धवन, कहा- ‘मिस यू’

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम आज दौरे का आखिरी मैच खेलेगी। लगभग दो महीने तक चलने वाले इस दौरे का आखिरी मैच आज रात भारतीय समयनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। टी-20 सीरीज के तीसरे मैच को भारतीय टीम जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। इसके बाद खिलाड़ी वापस अपने देश भारत लौट आएंगे। लंबे टूर के दौरान खिलाड़ी अक्सर अपनी फैमिली मेंबर्स को मिस करते हैं। भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर शिखर धवन भी लंबे समय बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। धवन लगातार सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के प्रति अपना लगाव जाहिर करते रहते हैं। शुक्रवार को धवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में धवन ने लिखा, ” शाम के दौरान समंदर के बीच पर कुछ इस तरह मजे ले रहे हैं मेरे बच्चे, आप भी देखिए। अब इनको देखने लिए इंतजार करने का मन नहीं करता। तुम सभी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूं”। ऐसा पहली बार नहीं है जब धवन ने इस तरह से अपने बच्चों को याद किया हो, इससे पहले भी वह इस तरह के कई पोस्ट डाल चुके हैं।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ खिलाड़ियों ने नया साल अपने परिवार के साथ ही बिताया था। हालांकि, टूर लंबा होने की वजह से कुछ दिन बाद ही परिवार वाले भारत वापस आ गए थे। ऐसे में खिलाड़ियों को एक बार फिर फैमिली मेंबर्स से मिलने की बेताबी हो रही है। धवन से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली भी अनुष्का शर्मा संग एक तस्वीर शेयर कर अपनी बेकरारी जाहिर कर चुके हैं।

टी-20 सीरीज के पहले मैच में शिखर धवन ने 72 रनों की शानदार बल्लेबाजी कर टीम के जीत में अहम योगदान दिया था। धवन की कोशिश अंतिम मैच में भी बल्ले से रन बनाने की होगी। वहीं कप्तान कोहली दूसरे मैच को भुलाकर तीसरे मैच में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।

Look at my cuties enjoying their evening at the beach! Can’t wait to see you guys…Miss you pic.twitter.com/rdOEp6qyCR

Only when u spend so much time away from fmly, u realize hw much u actually miss them!I miss spending time with my kids, playing with them, cooking and being there for them. Also miss the Mrs like crazy!Want 2 spend quality time with her once I go back.luv u all to d moon & back! pic.twitter.com/BTo6K0ead8

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 20, 2018