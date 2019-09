रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भले ही टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन वे इससे जरा भी निराश नहीं हैं। वे खुद के साथ-साथ दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं। इसकी बानगी उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के बाद पेश की। वेस्टइंडीज को 257 रन से हराने के बाद जहां रोहित ने जमैका में किंग्स्टन के सबीना पार्क में मौजूद भारतीय प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाया।

फैंस अपने कैमरों में रोहित की तस्वीर कैद करना चाहते थे। रोहित ने भी उन्हें बिल्कुल निराश नहीं किया। वे उनके पास तक गए। इस बीच उन्हें अपने दो पक्के समर्थक युवा दिखे। वेस्टइंडीज के ये युवा रोहित के इतने जबर्दस्त प्रशंसक थे, कि उन्होंने भारतीय ओपनर वाली टी-शर्ट ही पहनी हुई थी। उनकी टी-शर्ट के पीछे रोहित का ‘लकी नंबर’ 45 भी लिखा हुआ था। ये दोनों युवक रोहित को सामने देखकर डांस करने लगे।

इस पर रोहित ने उन्हें प्रशंसकों की भीड़ से बाहर बुलाया और स्टेडियम में ही एक जगह ले जाकर उन्हें डांस करने को कहा। फैंस भी बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब जमकर डांस किया। रोहित भी उन्हें डांस करता देखकर बहुत खुश हुए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रोहित के इस तरह अपने प्रशंसकों का दिल जीतने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बीसीसीआई ने इस वीडियो का कैप्शन दिया, ‘रोहित का यह कमाल का अंदाज है। जब उन्होंने जमैका में अचानक अपने दो प्रशसंकों को भीड़ से अलग चिन्हित किया।’

VIDEO: शिखर धवन के बेटे जोरावर पिता नहीं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के हैं दीवाने, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा नहीं

बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज दौरे में हर फॉर्मेट में मेजबान टीम का सूपड़ा साफ किया। उसने टी20 सीरीज 3-0, वनडे सीरीज 2-0 और टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। वनडे सीरीज का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीनों फॉर्मेट में सीरीज जीतने के साथ ही भारत ने इतिहास भी रचा। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में पहली बार तीनों फॉर्मेट में सीरीज जीती है। टीम इंडिया को अब 15 सितंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज खेलनी है।

This is awesome from @ImRo45 when he randomly pulled out two of his loyal fans from the crowd in Jamaica #TeamIndia pic.twitter.com/PqRV1xtjgH

— BCCI (@BCCI) September 2, 2019