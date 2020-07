कोरोना वायरस के फैले संक्रमण के चलते न सिर्फ लोगों की सेहत बिगड़ रही है बल्कि कईयों का कमाई का जरिया भी समाप्त हो गया है। लॉकडाउन के हालात में न सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो रही है बल्कि बिजनेस और कॉरपोरेट से जुड़े लोगों का काम धंधा भी ठप्प हो गया है। वहीं अब खेल से जुड़े नामी चेहरे भी इस जंग में आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। भारत की सबसे तेज धावक दुती चंद को भी पैसों की कमी आन पड़ी है। ऐसे में दुती अपनी कार बेचने को मजबूर हो गई हैं।

दुती ने साल 2018 में तेलंगाना से 30 लाख रुपए में BMW 3 Series खरीदी थी लेकिन अब उन्हें अपनी पसंदीदा कार को बेचना पड़ रहा है। दुती साल 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए अपनी कार को बेचना चाहती हैं। मासूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से फिलहाल कोई बड़ा खेल इवेंट नहीं हो पा रहा है, और न ही खिलाड़ियों को स्पॉन्सर मिल रहे हैं। ऐसे में दुती को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

This car @anandmahindra sir is used for #Covid_19 combat & relief work. Today, I received essential groceries & sanitary from @achyuta_samanta & @dwitivikram & began distributing it in my village.@unwomenindia @KirenRijiju @sports_odisha @IndiaSports @PMOIndia @CMO_Odisha pic.twitter.com/GyCCZltdIr

— Dutee Chand (@DuteeChand) May 9, 2020