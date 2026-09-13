एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 में रविवार (13 सितंबर) भारत का भारत का डंका बजा। महिला टीम की खिताबी हैट्रिक के बाद पुरुष टीम ने लगातार चौथी बार खिताब का बचाव कर लिया। टीम ने फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से रौंद दिया। इस जीत के साथ टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप में भी जगह पक्की कर ली। इससे पहले भारतीय टीम 2015, 2023 और 2024 में खिताब जीती थी।

फाइनल में भारत के लिए कप्तान अनमोल एक्का और अजीत यादव ने पहले क्वार्टर में गोल किए। इसके बाद प्रभदीप सिंह ने दूसरे क्वार्टर में एक और गोल किया। दूसरे क्वार्टर में ही साउथ कोरिया का भी खाता खुला। अजीत यादव ने 9वें मिनट, अनमोल एक्का ने 13वें, प्रभदीप सिंह ने 21वें और आशु मौर्या ने 50 मिनट में गोल किया। साउथ कोरिया के लिए ली मिनयोक ने 54वें मिनट में गोल किया।

हॉकी इंडिया ने किया इनाम का ऐलान

हॉकी इंडिया ने एशिया कप जीतने के लिए भारतीय जूनियर पुरुष टीम के लिए इनाम का ऐलान किया। प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे।

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Hockey India honours the Indian Junior Men’s Team for their triumphant title defence at the AHF Junior Asia Cup 2026! 👑🔥



₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each member of the support staff for their outstanding… pic.twitter.com/m5JT2zhAyo — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026

पाकिस्तान को पीछे छोड़ा

खास बात यह है कि भारत ने अब लगातार चौथी बार खिताब जीतकर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान तीन खिताब के साथ ऑल-टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। साउथ कोरिया और मलेशिया ने एक-एक बार यह टूर्नामेंट जीता है। भारतीय टीम का शानदार कैंपेन फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ खत्म हुआ। इसने एशिया में जूनियर पुरुष हॉकी में उनके बढ़ते दबदबे को दिखाया।

महिला एशिया कप में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी भारतीय जूनियर टीम

भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से मात दी। इस जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ के लिए ईनामी राशि की भी घोषणा की। पूरी खबर पढ़ें।