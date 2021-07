हॉकी टीम की जीत पर इस भारतीय क्रिकेटर ने शेयर किया मीम, ओलंपिक ने अपने आधिकारिक अकाउंट से दिया यह जवाब

टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम की जीत पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफ़र ने एक मीम शेयर किया है। जिसके बाद यूजर्स उनके पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। जाफ़र ने भारतीय टीम की जीत पर बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया के शाहरुख खान की एक तस्वीर शेयर की।

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा “क्या सुबह थी भारतीय हॉकी टीम के लिए। वहीं अतनु दास ने 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हारा दिया। भारतीय हॉकी टीम ने रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को हारा दिया। पीवी सिंधु मेडल की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं।” इसपर लंपिक ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर लिखा “भारत के लिए यह एक यादगार दिन है। वेल डन।”

इसपर पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने भी कमेन्ट किया। उन्होंने लिखा “वसीम भाई 1 बॉक्सिंग में भी, आज अपना दिन है।” इसपर एक यूजर ने लिखा “क्रिकेट के बाद आप मीम बनाने चालू कर दो बहुत कमाई है।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा “ये सब के बाद आज लंका में भी आग लगेगी।”

What a morning for #TeamIndia @ArcherAtanu beating 2-time Olympic gold medalist!@TheHockeyIndia beating defending champs Argentina!@Pvsindhu1 breezing through to the quarters! #Cheer4India #GoForGold #Olympics #TokyoOlympics pic.twitter.com/hfaCujHv4V

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 29, 2021