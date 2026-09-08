भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के अनुरूप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) में बड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन सोमवार यानी सात सितंबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुई विशेष आम बैठक (ईजीएम) में सर्वसम्मति से पारित किये गए। बैठक से पहले एक सवाल-जवाब सत्र भी आयोजित किया गया।

गोल्फ के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ आईजीयू की ईजीएम में 20 राज्य गोल्फ संघों (एसजीए) ने हिस्सा लिया। एमओए में किये गए बदलावों में शासी निकाय में उत्कृष्ट योग्यता के खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल करना प्रमुख है। इसके अलावा आंतरिक शिकायत समिति, विवाद समाधान समिति, खिलाड़ी समिति और मध्यस्थता आयोग जैसी विभिन्न समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत अनिवार्य किये गए बदलावों के तहत आईजीयू की मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार, मौजूदा शासी परिषद का कार्यकाल पूरा होने से 90 दिन पहले निर्वाचन अधिकारी की घोषणा की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने से 50 दिन पहले चुनाव की तारीख की अधिसूचना जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची की घोषणा कार्यकाल पूरा होने से कम से कम 30 दिन पहले की जाएगी।

इंडियन गोल्फ यूनियन की शासी परिषद राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के अनुरूप चार वर्षीय चक्र के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना भी तैयार करेगी। इसके अलावा महासभा द्वारा लेखा-परीक्षित खातों को स्वीकृत किये जाने के 30 दिनों के भीतर उन्हें प्रकाशित किया जाएगा।

आईजीयू अध्यक्ष बृजिंदर सिंह ने कहा कि संगठन नए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम में शामिल सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बृजिंदर सिंह ने कहा, ‘‘भारतीय गोल्फ यूनियन नए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम में निहित सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’’

बृजिंदर सिंह ने कहा, ‘‘हमें वर्षों से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारत सरकार का पूर्ण समर्थन मिलता रहा है, चाहे वह जमीनी स्तर पर विकास हो, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता की वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) के माध्यम से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एशियाई खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए टीमें भेजना हो या फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के माध्यम से समर्थन मिलना हो।’’

बृजिंदर सिंह ने कहा, ‘‘हम खेल मंत्रालय के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हैं। हमारा प्रयास हमेशा अपने गोल्फरों को शीर्ष अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम अवसर और मंच प्रदान करना रहा है।’’

युवराज सिंह ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर और सह संस्थापक इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के मौके पर क्रिकेटरों को भी गोल्फ खेलने की सलाह दी है। वहीं युवराज ने IPL से भी IGPL की तुलना करते हुए युवाओं के लिए इसे सुनहरा मौका बताया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)