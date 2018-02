VIDEO: बर्फ में वीरेंद्र सहवाग के बल्ले ने उगली आग, 31 गेंदों में खेली 62 रन की विस्फोटक पारी

स्विटजरलैंड के सेंट मोरिट्ज में आइस क्रिकेट का पहला मैच गुरुवार (8 फरवरी) को सहवाग डायमंड्स XI और अफरीदी रॉयल्स XI बीच खेला गया। इस मुकाबले में अफरीदी रॉयल्स ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। भले ही सहवाग डायमंड्स की टीम हार गई लेकिन खुद कप्तान सहवाग ने 31 गेंदों पर 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। सहवाग ने इस दौरान दर्शनीय शॉट्स खेले और एक बार फिर क्रिकेट फैंस को अपना मुरीद बना लिया।

एंड्रू सायमंड्स (40) और वीरेंद्र सहवाग (62) की बदौलत डायमंड्स XI ने 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। इस टारगेट का पीछा करते हुए रॉयल्स XI ने शानदार शुरुआत की। ओवेस शाह ने 4 गेंदों में शानदार 74, जबकि जैक कैलिस ने 36 रन की पारी खेली, जिसके दम टीम ने 15.2 ओवर में ही महज 4 विकेट खोकर जीत दर्ज की।

1St 50 in Ice cricket….

Class is permanent…

Always a Inspiration@virendersehwag @lionsdenkxip @akhil974 @SehwagSchool @AartiSehwag pic.twitter.com/ACU9OWUoBf

— MuthuRaja (@rajadhanush33) February 8, 2018