फिक्सिंग के लगे थे आरोप, इस दिग्गज क्रिकेटर को याद कर मोहम्मद कैफ हुए भावुक

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर हैंसी क्रोनिए कभी अपनी गेंदबाजी से दिग्गज बल्लेबाजों के होश उडा देते थे। खुद क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर उनसे एक वक्त खौफ खाते थे। सन् 2002 में एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे मगर अपने पीछे कई यादें भी छोड़ गए। क्रोनिए को याद करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काफी भावुक दिखे। उन्होंने एक संदेश ट्वीट किया, जिसमें लिखा- 16 साल बीत चुके हैं हैंसी क्रोनिए को एक हवाई दुर्घटना में जान गंवाए हुए। मैं अक्सर उन्हें याद करता हूं। वह मेरे टेस्ट डेब्यू के दौरान दक्षिण अफ़्रीकी कप्तान थे और मैं उनके लिए एक बड़ा प्रशंसक था।”

दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तानी कर चुके क्रोनिए पर मैच फिक्सिंग के आरोप थे, जिन्हें उन्होंने खुद स्वीकार भी किया था। इसके बाद क्रोनिए ने एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी लेकिन जून में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इसके साथ ही छूट गए कई राज, जो आज तक भी किसी के सामने नहीं आ सके।

16 years have passed since Hansie Cronje passed away in a tragic air crash and I often remember him. He was the South African captain during my test debut and I was a huge fan of him. pic.twitter.com/5CMl0HMsnn

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 2, 2018