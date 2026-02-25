भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने मैदान पर अपनी प्रतिभा से करोड़ों दिल जीते। वहीं, उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करने वाले ये क्रिकेटर अपने खेल के साथ-साथ रिश्तों और शादियों को लेकर भी चर्चा का विषय बने।

शिखर धवन से लेकर योगराज सिंह तक, भारतीय क्रिकेट के कई नामचीन चेहरों ने जिंदगी में दूसरी पारी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी खेली। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अरुण लाल, विनोद कांबली, दिनेश कार्तिक और जवागल श्रीनाथ जैसे दिग्गजों ने जीवन में एक से अधिक बार शादी की।

किसी की पहली शादी लंबे समय तक चली, किसी का रिश्ता विवादों में टूटा तो किसी ने मुश्किल दौर के बाद दोबारा घर बसाया। इस लेख में उन सात भारतीय क्रिकेटरों की निजी जिंदगी की उन अनकही कहानियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें क्रिकेट की चमक के पीछे रिश्तों की जटिलता, भावनाएं और नई शुरुआत का साहस भी नजर आता है।

योगराज सिंह

पूर्व क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह ने भारत का टेस्ट में एक और एकदिवसीय में छह बार प्रतिनिधित्व किया है। योगराज सिंह ने दो शादियां कीं। योगराज सिंह की पहली पत्नी शबनम कौर थीं। बाद में उनका तलाक हो गया। योगराज और शबनम के दो बेटे हैं।

बड़े बेटे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह और दूसरे बेटे का नाम जोरावर सिंह है। योगराज सिंह ने बाद में सतबीर कौर से शादी की। दूसरी शादी से योगराज के एक बेटा विक्टर सिंह और बेटी अमरजोत कौर है।

अरुण लाल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अगस्त 1995 को जन्में जगदीशलाल अरुण लाल ने दो मई 2022 को कोलकाता में बुलबुल साहा से शादी की। तब अरुण लाल 66 साल के थे और बुलबुल साहा 38 साल की थीं। उम्र के अंतर के कारण भी यह शादी काफी चर्चा में रही थी और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

बुलबुल साहा पेशे से टीचर हैं। इससे पहले अरुण लाल ने रीना से शादी की थी। अरुण लाल ने रीना से अलग होने का फैसला आपसी सहमति से किया था। अलग होने के बावजूद अरुण लाल और रीना के बीच रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि अरुण लाल ने बुलबुल साहा से शादी के लिए पहले रीना से सहमति ली थी।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की निजी जिंदगी लंबे समय तक सुर्खियों में रही। अजहरुद्दीन ने 1987 में नौरीन से शादी की। नौरीन से उनके दो बेटे मोहम्मद असदुद्दीन और मोहम्मद अयाज़ुद्दीन हैं। साल 1996 में उन्होंने नौरीन को तलाक दे दिया और अभिनेत्री संगीता बिजलानी से शादी की। अजहरुद्दीन के कई महिलाओं के साथ अफेयर की अफवाहों के बाद संगीता बिजलानी ने 2010 में तलाक के लिए अर्जी दी।

मोहम्मद अजहरुद्दीन के छोटे बेटे अयाज़ुद्दीन की 2011 में बाइक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अजहरुद्दीन ने 2017 में 54 साल की उम्र में शैनन मैरी से तीसरी शादी की। अजहरुद्दीन के बड़े असदुद्दीन घरेलू क्रिकेटर हैं। साल 2019 में असदुद्दीन की सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा से शादी हुई।

विनोद कांबली

भारत का 17 टेस्ट, 104 एकदिवसीय मैचों में प्रतिनिधित्व करने वाले विनोद कांबली ने भी दो शादियां की हैं। सचिन तेंदुलकर के बचपन के मित्र और पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की पहली पत्नी नोएला लुईस थीं। बाद में दोनों अलग हो गए। विनोद कांबली ने दूसरी शादी फैशन मॉडल एंड्रिया हेविट से की, जिनसे उनका एक बेटा है। विनोदा कांबली का करियर जितना उतार-चढ़ाव भरा रहा, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही।

एंड्रिया हेविट ने एक पॉडकॉस्ट में बताया था कि विनोद कांबली को शराब की लत की वजह से कम से कम 14 बार रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा। उनकी शादी में बहुत सारी मुश्किलें आईं, जिसकी वजह से एक समय पर उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दे दी थी, लेकिन बाद में साथ रहने का फैसला लिया।

जवागल श्रीनाथ

मैसूर में 31 अगस्त 1969 को जन्में जवागल श्रीनाथ ने 67 टेस्ट और 229 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसमें उन्होंने क्रमशः 236 और 315 विकेट लिए। पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने 1999 में पहली शादी ज्योत्सना से की थी।

बाद में दोनों अलग हो गए। साल 2008 में माधवी पत्रावली से दूसरी शादी की। माधवी पेशे से पत्रकार हैं। क्रिकेट से संन्यास के बाद जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी के रूप में सक्रिय हैं।

दिनेश कार्तिक

चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में एक जून 1985 को जन्में दिनेश कार्तिक ने 26 टेस्ट, 94 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 60 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और क्रमशः 1025, 1752 और 686 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर के दौरान टेस्ट में 57, ODI में 64 और T20I 30 कैच भी लिए। दिनेश कार्तिक ने 2007 में निकिता वंजारा से शादी की। हालांकि, बेवफाई के कारण 2012 में दोनों का तलाक हो गया।

निकिता वंजारा ने बाद में दिनेश कार्तिक के टीममेट मुरली विजय से शादी कर ली। नवंबर 2013 में दिनेश कार्तिक ने भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल से सगाई की और अगस्त 2015 में उन्होंने पारंपरिक ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की। दीपिका पल्लीकल और दिनेश कार्तिक 18 अक्टूबर 2021 को जुड़वां बेटों कबीर और जियान के माता-पिता बने।

शिखर धवन

नई दिल्ली में पांच दिसंबर 1985 को जन्में शिखर धवन ने 2008 में मेलबर्न की रहने वाली अनुभवी किकबॉक्सर आयशा मुखर्जी से सगाई की। फिर 2012 में शादी की। आयशा मुखर्जी को शिखर धवन से हरभजन सिंह ने मिलवाया था। वह धवन से 12 साल बड़ी थीं। आयशा की धवन के साथ दूसरी शादी थी। पहली शादी से आयशा की दो बेटियां हैं। दिसंबर 2014 में आयशा और शिखर बेटे जोरावर के माता-पिता बने।

शिखर धवन ने आयशा की बेटियों अलियाह और रिया को भी गोद लिया। हालांकि, साल 2021 में दोनों अलग हो गए। पांच अक्टूबर 2023 में दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी। इसके बाद शिखर धवन ने निजी जिंदगी को लेकर सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। मई 2025 में धवन ने आयरिश पेशेवर उत्पाद सलाहकार सोफी शाइन के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की और 22 फरवरी 2026 को उनसे शादी कर ली।

निजी जीवन की ‘दूसरी पारी’

इन क्रिकेटरों की कहानियां यह दिखाती हैं कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले खिलाड़ियों के लिए निजी रिश्ते अक्सर अतिरिक्त दबाव के साथ आते हैं। लगातार यात्राएं, पेशेवर तनाव और मीडिया की निगाहें रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं।