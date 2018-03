महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने जर्सी पर बदला अपना नाम, वीडियो वायरल

भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, टेस्ट कप्तान विराट कोहली और बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे स्टार प्लस के ‘नई सोच’ अभियान से जुड़े हैं। स्टार प्लस की ओर से जारी किए गए ‘नई सोच’ अभियान के वीडियो में ये तीनों खिलाड़ी अपने और अपने पिता के नाम के बजाय अपनी मां के नाम की जर्सी पहने दिखायी दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही टीम इंडिया के ये तीनों खिलाड़ी एड ब्रेक के दौरान टीवी पर तीन नए नामों की जर्सी पहने दिख रहे हैं। ये नाम हैं, सन आॅफ देवकी, सन आॅफ सरोज और सन आॅफ सुजाता। सन आॅफ देवकी की जर्सी का नंबर है 7, सन आॅफ सरोज की जर्सी का नंबर है 18 और सन आॅफ सुजाता की जर्सी का नंबर है 27। यदि आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं और आपको यह खेल बहुत पसंद है तो आप इन खिलाड़ीयों के जर्सी नंबर को जरूर पहचानते होंगे। जी हां, 7 नंबर की जर्सी वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी पहनते हैं, 18 नंबर की जर्सी है टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की और 27 नंबर की जर्सी में बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरते हैं।

वीडियो: देखें ‘सन आॅफ सुजाता’ अजिंक्य रहाणे की क्या है ‘नई सोच’

इस वीडियो में एक पत्रकार धोनी से सवाल पूछता है, ‘आपने यह कैसी टी-शर्ट पहन रखी है। इस पर आपका नाम तो लिखा ही नहीं है?’ पत्रकार के इस सवाल पर धोनी जवाब देते हैं, ‘यह मेरी मां का नाम है ‘देवकी’।’ पत्रकार फिर से धोनी से सवाल पूछता है, ‘आपने अपनी मां के नाम की जर्सी क्यों पहन रखी है, इसके पीछे कोई खास वजह?’, धोनी का इस सवाल पर जवाब होता है, ‘मैं आज तक अपने पिता के नाम की जर्सी पहन रखी थी तब तो वजह किसी ने नहीं पूछा?’ उनका यह जवाब मिलते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग तालियां बजाने लगते हैं।दरअसल, यह महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए स्टार प्लस की ओर से शुरू किया गया अभियान है। इस वीडियो में तीनों खिलाड़ी अपनी मां के साथ अपने जुड़ाव की कहानी बताते हैं। अजिंक्य रहाणे अपने बचपन की कहानी बताते हैं कि कैसे उनकी प्रैक्टिस के दौरान उनकी मां उनके किटबैग और छोटे भाई को गोद में लेकर जाती थीं। इससे उनकी मां की खूब कसरत हो जाती थी। रहाणे कहते हैं, ‘लोग कहते हैं कि बाप का नाम रोशन करो, लेकिन मेरे लिए मां का नाम रोशन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।’

वीडियो: देखें विराट कोहीली जितने ‘कोहली’ हैं उतने ही ‘सरोज’ भी हैं

इस वीडियो में टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की जर्सी पर उनकी मां सरोज का नाम लिखा है। इस पर विराट कोहली यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ‘आप सोचते होंगे यह नाम किसका है, मेरा ही है,आज मैं जो भी हूं, मम्मी की वजह से ही तो हूं तो जाहिर सी बात है, मेरी पहचान भी सिर्फ पापा के नाम से क्यों? मैं जितना कोहली हूं, उतना ही सरोज भी हूं।’ इन क्रिकेटरों का मानना है कि अपने और अपने पिता के नाम के बजाय अपनी मां के नाम की जर्सी पहनने से उनकी अधिक पहचान बनेगी। स्टार ग्रुप ने इसके लिए इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ करार किया है। ‘स्टार इंडिया’ के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता ने कहा कि बीसीसीआई का ‘नई सोच’ अभियान के साथ जुड़ना हमारे लिए सम्मान की बात है। ‘स्टार प्लस’ हमेशा से महिलाओं की जीवनशैली को ऊपर उठाने में विश्वास रखता है और यह अभियान हमारे लिए एक चुनौती के समान है।

वीडियो: मिलिए ‘सन आॅफ देवकी’ महेंद्र सिंह धोनी से

