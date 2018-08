इंग्लैंड के खिलाफ यहां एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत का दारोमदार एक बार फिर कप्तान विराट कोहली के कंधों पर आन पड़ा है। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में एक समय अपने पांच विकेट 78 रनों पर ही खो दिए थे, लेकिन कप्तान कोहली ने एक छोर संभाले रखा और तीसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक धीरे-धीरे रनों के अंतर को पाट अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। भारत ने दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 110 रनों के साथ किया। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान के साथ कार्तिक 18 रन बनाकर डटे हुए हैं। भारत अभी भी जीत से 84 रन दूर है। मैच में हालांकि इंग्लैंड की जीत की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। एजबेस्टन के हालात के मद्देनजर मैच उस पड़ाव पर है कि जीत किसी भी टीम के हिस्से आ सकती है।

पहली पारी में 149 रनों की संकटमोचन पारी खेलने वाले कोहली ने दूसरी पारी में भी मेजबान गेंदबाजों की स्विंग का अच्छे से सामना किया और अपने पैर विकेट पर जमाए रखे। दिन का खेल खत्म होने तक कोहली ने 76 गेंदों का सामना कर सिर्फ तीन चौक लगाए हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 287 रन बनाए थे और भारत को पहली पारी में 274 रनों पर ही रोक दिया था। इस लिहाज से वो दूसरी पारी में 13 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी।

विराट कोहली को छोड़कर भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज अपना असर छोड़ने में कामयाब नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर एक ओर जहां विराट की खूब तारीफ की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ टीम के अन्य खिलाड़ियों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है।

How many of you know India is the only test team in history with one proper batsmen playing alongside 10 tail enders? #ENGvIND

At the end of day three between England and India:

Virat Kohli is 192-1

The rest of India are 192-14

#ENGvIND pic.twitter.com/y4QiyEV47W

— bet365 (@bet365) August 3, 2018