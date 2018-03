Ind vs SL T20: श्रीलंका के खिलाफ सुरेश रैना ने की इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की बराबरी, दर्ज हुआ यह अनोखा रिकॉर्ड

सोमवार को खेले गए ट्राई सीरीज के एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारत की तरफ से मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक और शार्दूल ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन किया। मनीष पांडे के नाबाद 42 और कार्तिक के नाबाद 39 रनों के दम पर भारतीय टीम ने इस मैच को जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं, गेंदबाजी में शार्दूल ठाकुर ने सबसे अधिक चार विकेट अपने नाम किए। अपने चार ओवर के स्पेल में ठाकुर ने 27 रन देकर चार विकेट झटके और श्रीलंका को 152 के स्कोर पर रोकने में कामयाब रहे। इस मैच में सुरेश रैना ने भी अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। दरअसल, श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दनुष्का गुनाथिलका का कैच लेते ही रैना एशिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने टी20 मैचों में 38 कैच लिए हों। रैना से पहले पाकिस्तान के उमर अकमल के नाम इतने ही कैच लेने का रिकॉर्ड है।

रैना बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ अगर कुछ और कैच लेने में कामयाब रहते हैं तो वह अकमल को पछाड़ कर इस मामले में काफी आगे निकल जाएंगे। इस मैच में रैना एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तबदील करने से चूक गए। दो विकेट जल्द गिरने के बावजूद रैना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। रैना 15 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली, जिस दौरान वह दो चौके और दो छक्के लगाने में भी कामयाब रहे।

