इंडियन प्रीमियर लीग ( Indian Premier League) में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंजुम खान (Anjum Khan) से मुंबई में शादी की। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर शादी की कई फोटोज भी शेयर की हैं। शादी के फोटोज देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनको भला-बुरा कह रहे हैं।

शिवम दुबे ने अपनी तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, ‘हमने प्यार से प्यार किया जो मोहब्बत से ज्यादा था और अब हमारी हमेशा के लिए जिंदगी शुरू होती है। जस्ट मैरिड 16-07-2021.’ शिवम दुबे एक तस्वीर में अंजुम खान को अंगूठी पहनाते दिख रहे हैं। एक में वह और अंजुम खान दुआओं में हाथ उठाए दिख रहे हैं। एक तस्वीर में दोनों वरमाला पहने हुए हैं। दोनों ही बहुत क्यूट दिख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि शादी हिंदू-मुस्लिम रीति रिवाज से हुई होगी।

हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि शादी हिंदू-मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई है या सिर्फ मुस्लिम धर्म के अनुसार। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोग शिवम दुबे के खिलाफ अनाप-शनाप लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे कमेंट्स किए हैं, जिनको यहां हम लिख भी नहीं सकते हैं।

कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि अंजुम खान ने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया है। एक यूजर ने तो इन दोनों की जोड़ी की नुसरत जहां और निखिल जैन से तुलना की। बता दें कि अभिनेत्री और सांसद नुसरत और कारोबारी निखिल जैन की राहें हाल में ही जुदा-जुदा हो गई हैं। वहीं कुछ लोग उनके धर्म परिवर्तन करने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो उनकी तारीफ कर रहे हैं।

We loved with a love which was more than love …

And now this is where our forever starts

Just Married …

16-07-2021 #togetherforever pic.twitter.com/2SlVDNeO2h

— Shivam Dube (@IamShivamDube) July 16, 2021