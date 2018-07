भारतीय टीम ने हाल के दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेली। इसमें कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया को सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मैच में लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए मैच में भारत के ज्यादातर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। पहले मैच में शतक जड़ने वाले उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में निराश किया। उन्होंने 18 गेंदों में महज 2 रन बनाए। विराट कोहली ने अर्धशतक जमाया लेकिन शिखर धवन अर्धशतक से चूक गए हैं। हालांकि सीरीज हारने के अपने ट्वीट की वजह से वो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट में टीम इंडिया को सलाह देते हुए लिखा है कि हमें अपनी गलतियों से सीखने के लिए अपनी ऊर्जा को चैनालाइज बनाना होगा। बुधवार को ट्वीट में भारतीय बल्लेबाज ने लिखा, ‘हमारे अद्भुत फैंस का शुक्रिया। खासतौर पर उनका जो ब्रिटेन में हमारे समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। हमने अपना बेस्ट दिया। हम कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं लेकिन परिश्रम के साथ अध्यन कभी नहीं रुकेगा।’

Big thanks to all our wonderful fans especially here in UK who turned up in huge numbers to support us. We gave our best. But we have to channelize our energies to learn from our mistakes. We win some, we lose some but the Grind never stops. #TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/RHzlfYRbSX

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 18, 2018