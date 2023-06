जब इस भारतीय क्रिकेटर ने 1 प्लेट तंदूरी चिकन के लिए खर्च कर दी थी अपनी पूरी मैच फीस, आकाश चोपड़ा के सामने खोले राज

Indian cricketer Saba Karim First Match Fee Story: जियो सिनेमा पर आकाश चोपड़ा के शो में सबा करीम से उनकी पहली कमाई को लेकर सवाल किया गया था।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में मई 2000 में एशिया कप (1999/2000) में मेजबान टीम के खिलाफ मैच में सबा करीम घायल हो गए थे। (सोर्स- ईएसपीएनक्रिकइंफो)

