भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय हो गई है। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज का विवाह अब 4 दिसंबर 2026 को होगा। शादी की रस्में लखनऊ के रमाडा होटल में आयोजित की जाएंगी। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई जून 2025 में लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित द सेंट्रम होटल में हुई थी।

सगाई के बाद ऐसी खबरें आईं थीं कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की वाराणसी के ताज होटल में नवंबर 2025 में होगी। हालांकि, रिंकू सिंह की क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण शादी टाल दी गई थी। उस समय फरवरी 2026 में शादी होने की चर्चाएं थीं, लेकिन फरवरी 2026 में टी20 विश्व कप और अन्य क्रिकेट मुकाबलों के कारण शादी टल गई थी। इसके बाद शादी की तारीख को जून 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई समारोह में कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे। कुछ उल्लेखनीय मेहमानों में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अभिनेत्री जया बच्चन और भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी शामिल थे। अखिलेश यादव ने दोनों के साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं।

सगाई समारोह में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा तेज गेंदबाज यश दयाल भी पहुंचे थे। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यश दयाल की ही गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार पांच छक्के लगाकर क्रिकेट में स्टारडम हासिल किया था।

सगाई समारोह में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचे थे। स्टेज पर रिंकू सिंह ने जब प्रिया सरोज को रिंग पहनाई थी तब वह भावुक हो गईं थीं और फफक-कर रो पड़ी थीं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के सगाई समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुए थे।

रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी टली, अब 19 नवंबर को काशी में नहीं होगा दोनों का विवाह

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी, जो 19 नवंबर को होने वाली थी, अब कथित तौर पर स्थगित कर दी गई है। इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक भव्य समारोह में दोनों ने सगाई की थी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

