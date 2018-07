BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की प्रोफाइल में लिखा कुछ ऐसा, सोशल मीडिया में होने लगी किरकिरी

महेंद्र सिंह धोनी भले ही क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारत के कप्तान नहीं हों लेकिन बीसीसीआई आज भी उन्हें ही कैप्टन मानती है। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले टेस्ट और फिर वनडे समेत टी20 से जनवरी 2017 में कप्तानी छोड़ चुके महेंद्र सिंह धोनी को इस वेबसाइट पर डेढ़ साल बाद भी कप्तान बता दिया गया। वेबसाइट www.bcci.tv की इस गलती पर जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तो तुरंत इसमें सुधार कर दिया गया लेकिन तब तक काफी किरकिरी हो चुकी थी।

फैंस का कहना है कि धोनी ने काफी पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी लेकिन अब तक बीसीसीआई उन्हें कप्टन मानता है। वहीं एक अन्य फैन ने कहा कि “ऐसा लगता है मानो बीसीसीआई पूर्व कप्तान धोनी को फिर से जिम्मेदारी सौंपना चाहता है।”

