चीता के साथ फोटो डाल ट्रोल हुआ भारतीय बल्लेबाज, लोगों ने कहा- प्रैक्टिस कर लो वर्ना बन जाओगे भीगी बिल्ली

भारत मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुका है। आखिरी टेस्ट जोहानिसबर्ग में 24 जनवरी से खेला जाना है। टीम इंडिया को अंतिम मैच जीत सम्मान बचाना होगा लेकिन टीम इंडिया प्रैक्टिस के बजाय वाइल्ड लाइफ सफारी का लुत्फ उठा रही है। टीम अपने कोच रवि शास्त्री संग 19 जनवरी को सफारी के लिए निकली। जहां खिलाड़ियों ने जमकर एन्जॉय किया।

इस दौरान सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने चीता के साथ फोटो खिंचवा इसे ट्विटर पर शेयर किया लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा करने से वो खुद ही ट्रोल हो जाएंगे। एक तरफ राहुल ने फोटो शेयर की, तो उसपर भारतीय टीम की खराब फॉर्म से निराश फैंस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक यूजर ने तो इतना तक कह डाला कि- प्रैक्टिस कर लो वर्ना भीगी बिल्ली बन जाओगे…

Just a Lion and a Cheetah chilling. #wildthings #mykindaevening pic.twitter.com/knR7Dyd7yD

Never seen tendulkar..dravid..kumble..ganguly..doing such things..

— Satish Gurao (@GuraoSatish) January 19, 2018