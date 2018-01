अपनी गेंदबाजी को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह एक फिर ट्विटर्स यूजर्स के निशाने पर हैं। दरअसल विदेशी सरजमी पर टेस्ट डेब्यू करने वाले बुमराह ने अपने पहले ही मैच में नो-बॉल फेंक दी। इसपर ट्विटर यूजर्स खासे नाराज हो गए। यूजर्स ने पूर्व में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां को नो-बॉल फेंकने वाली घटना को एक बार फिर याद कर तंज कसा। इस मैच में बुमराह ने जमां को शुरुआत में ही आउट कर दिया था लेकिन बाद में नो-बॉल की पुष्टि हुई। दोबारा मिले इस जीवनदान का लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 106 गेंदों में 114 रन ठोक दिए। बाद में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा।

बुमराह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नो-बॉल फेंककर सुर्खियों में आ चुके हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत करने में पूरी तरह नाकाम रहे! हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती तीन विकेट लेकर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। मगर मैच के बाद भुवनेश्वर ने स्वीकार किया कि भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपनी पहली पारी में 30 रन ज्यादा दे दिए। टीम 286 रन बनाने में कामयाब हो गई। जबकि अफ्रीकी टीम के तीन विकेट 12 रन के नुकसान पर गिर गए थे।

Jasprit Bumrah’s first wickets: IPL: Virat Kohli (2013)

ODIs: Steven Smith (2016)

T20Is: David Warner (2016)

Tests: AB de Villiers (2018)#SAvInd — Bharath Seervi (@SeerviBharath) January 5, 2018

@Jaspritbumrah93 Romeo – Juliet

Heer – Ranjha

Jasprit Bumrah : No Ball #INDvsSL — Nitesh bajpai (@neeteshbajpai) December 11, 2017

Bro agar koi mereko bolega jaa ke chill maar, maze kar… Toh mai jaake no ball dal dega. – Jasprit Bumrah — Kishan Singh (@kishan00747) December 10, 2017

If there is a biography on jasprit Bumrah,surely they should name it as ‘No Ball’#SAvIND — B.E.ing Engineer (@brightbharath) January 5, 2018

Many congratulations to jasprit bumrah for maiden test wicket that too of ABD

Thank God that wasn’t no ball — Disha (@Disha_V158) January 5, 2018

An Indian Pacer is like Yoga, real value is realized only in foreign countries. #SAvIND — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 5, 2018

Dear God, Make AB 5 years younger and you can take 5 years from my life #SSCricket #SAvIND — Bilal (@billz_25) January 5, 2018

29 balls are the fewest South Africa faced before losing their 3rd wicket in first innings of a Test match in the last 20 years. #SAvIND — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) January 5, 2018

looks like south africa needed some practice matches to get used to the conditions #SAvIND — Gaurav Kalra (@gauravkalra75) January 5, 2018

Three Down. All to Bhuvi. SA getting the taste of their own medicine. #SAvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 5, 2018

Dale Steyn

Morne Morkel

Vernon Phillander

Kagiso Rabada For The First Time These 4 Deadly Pacers Are Playing Together In A Test Cricket. This Test Is Not Going To Be Easy For India. Let’s Hope For The Best. #INDvSA #SAvIND #INDvsSA #SAvsIND — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) January 5, 2018

there will soon be a ‘ top 10 no ball wickets of jasprit bumrah’ on youtube #Bumrah @SirJadeja — tyuktu (@tyuk_tu) December 10, 2017



गौरतलब है कि पछले कुछ समय से सीमित ओवरों की टीम के नियमित सदस्य रहे जसप्रीत बुमराह भारत के 290वें टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। अपने एक्शन और यार्कर के कारण सीमित ओवरों में काफी सफल रहे बुमराह ने अब तक 31 वनडे मैचों में 56 और 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 40 विकेट लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बुमराह को सीमित ओवरों की इस सफलता के आधार पर टेस्ट टीम में जगह दी गई क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल के दौरान कोई प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला। बुमराह ने अपना आखिरी प्रथम श्रेणी मैच रणजी ट्राफी सेमीफाइनल के रूप ठीक एक साल पहले एक से चार जनवरी 2017 को गुजरात की तरफ से झारखंड के खिलाफ नागपुर में खेला था।

बुमराह ने अब तक 26 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 25.33 की औसत से 89 विकेट लिए हैं। वह दक्षिण अफ्रीकी सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सातवें भारतीय हैं। उनसे पहले अजय जडेजा, प्रवीण आमरे (1992-93), डोडा गणेश (1996-97), वीरेंद्र सहवाग, दीप दासगुप्ता (2001-02) और जयदेव उनादकट (2010-11) ने भी दक्षिण अफ्रीका में ही अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।

