इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे का गेंदबाजी करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं नहीं हो सका कि वीडियो किस देश में बना लेकिन इस बच्चे ने अपनी बॉलिंग से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। इस बच्चे की तुलना पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम से की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भी वीडियो को देख प्रभावित हुए और उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा- “ये बच्चा पक्का स्टार बनेगा…”

इससे पहले खुद वसीम अकरम अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो शेयर कर चुके हैं। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा- “ये बच्चा कहां है?… हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, जो लोगों की रगों में दौड़ता है लेकिन ऐसों की खोज के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।” वसीम ने लोगों से अनुरोध करते हुए लिखा- “हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए #TheFutureOfCricketIsWithOurYouth”

वायरल हो रहे इस वीडियो को सबसे पहले दुबई में रहने वाले फैजान रमजान ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और रमीज राजा को भी टैग किया था। वीडियो में दिखाई दे रहा बच्चा लगभग 8-10 साल का है, जो अपनी सटीक और स्विंग गेंदबाजी से लगातार स्टंप को हिट कर रहा है।

Where is this boy??? We have serious talent flowing through the veins of our nation and no platform for these kids to be discovered. It’s time we do something about it #TheFutureOfCricketIsWithOurYouth https://t.co/ybzd5ASeTx

— Wasim Akram (@wasimakramlive) February 28, 2018