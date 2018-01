दिल्ली में आठ महीने की बच्ची से बलात्कार की घटना पर क्रिकेटर हरभजन सिंह भड़क उठे। हरभजन ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसपर एक यूजर ने उन्हें नसीहत दी लेकिन मैदान पर अक्सर उग्र नजर आने वाले भज्जी ने उस यूजर को जमकर खरी-खोटी भी सुना डाली। दरअसल हुआ यूं कि हरभजन ने मामले से जुड़ी खबर को शेयर किया, जिसपर एक यूजर ने कमेंट किया – ‘आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। आप इस तरह की चीजों को शेयर कर आखिर क्यों देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका ट्वीट पीड़ित परिवार की मदद करेगा?’

हरभजन ने यूजर के इस विचार को लेकर उन्हें जमकर लताड़ा और लिखा – ‘आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए? अगर ये आपके परिवार में होता… आप चाहते हैं कि लोग आवाज उठाएं, ताकि सरकार ऐसे बीमार लोगों के खिलाफ कदम उठाए या आप उसे जाने देंगे? इस तरह के कृत्यों के लिए सरकार को बहुत सख्त नियम बनाना चाहिए… ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए।’

This is making me sick mind Animals r better than us sometime I feel at least they don’t act like this.. bache tho rab ka roop hote hai.. https://t.co/3gLvxlvEZo

बता दें कि दिल्ली स्थित शालीमार बाग में एक मासूस से उसके चचेरे भाई ने कथित तौर पर बलात्कार किया। गंभीर हालत में बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वारदात का खुलासा बच्ची की मां के घर पहुंचने पर हुआ। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने बताया कि वह काम के लिए घर से बाहर गए थे। इसके कुछ देर बाद उनकी पत्नी भी बाहर गईं थीं। हालांकि जब वह घर वापस पहुंची तो देखा बेड और बच्ची के कपड़े खून में सने थे। मामले की तहकीकात करने पर पुलिस का शक मासूम के ही चचेरे भाई पर गया।

U are saying we shouldn’t raise the issue ?? Well if that happens in ur family..would u want people to raise voice so govt take action against such sick people or u will just let it go ?? Govt must make very strict rules for such acts..these things must stop https://t.co/XoV5mxTOpe

