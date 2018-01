नए साल पर सेना के जवानों पर दिया ऐसा संदेश, सोशल मीडिया पर छा गए हरभजन सिंह

इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने नए साल के मौके पर सेना के जवानों के लिए बेहद ही खास संदेश दिया है। हरभजन ने ट्विटर के माध्यम से सेना के जवानों के लिए भावुक संदेश देते हुए उन्हें देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद कहा है। इस दिग्गज स्पिनर ने सेना के जवानों की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ‘जिस वक्त हम लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, यह लोग अपना काम कर रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे। मेरे इन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत-बहुत बधाई।’ इसके साथ ही उन्होंने इंडियन आर्मी को इस ट्वीट में टैग भी किया। उनका यह संदेश लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स हरभजन की काफी तारीफ कर रहे हैं। हरभजन के साथ-साथ देश की जनता भी ट्विटर के माध्यम से इंडियन आर्मी को नए साल की बधाई दे रही है और देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद कह रही है।

While we were all celebrating new year eve ..These guys were working,protecting us..Big thank you to all my brothers and big hug..wish you all a very happy new year @adgpi Jai hind #Indianarmy pic.twitter.com/zRmCaiqzyo — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 1, 2018

Happy blessed 2018 …

A big thank and grand salute to our each brave heart soldiers & officers – who serving us in this cold winter. You're our real hero's & every Indian always with you in any situation @adgpi @crpfindia @ITBP_official @DGSSB @CISFHQrs @indiannavy @IAF_MCC — Umesh Chand (@umeshchand319) January 1, 2018

hank u for being their n protecting us..Indian army..@adgpi does always their for us.love u all. — Ssamara Sshahbuddin (@nasha6666) January 1, 2018

जय हिंद जय हो भारतीय सेना — Ravvi Choredia (@rkchordia88) January 1, 2018

and @IAF_MCC ,@indiannavy

we sleep, you die

our love, your cry

we live, you fight

Your heart, our pride…happy new year to all of you and your families from me and @jishubhai …., — Koushik Das (@koushikdas47) January 1, 2018

Every soldier is a Lion every military officer is a tiger jai hind — Kesava (@kesava99) January 1, 2018

इसके अलावा हरभजन सिंह ने अन्य ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने फैन्स को नए साल की बधाई दी है। उन्होंने वीडियो में कहा है, ‘आप सभी को नए साल बहुत-बहुत बधाई। आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपना हालचाल बताते चलिए। अपना ध्यान रखिए।’

बता दें कि हरभजन सिंह के अलावा अन्य कई नामी हस्तियों ने जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी एक वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोला है। सचिन ने नए साल से पहले अपने दोस्तों को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया और खुद ही सबके लिए खाना भी बनाया। कुक करते हुए सचिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में कुकिंग करते समय सचिन की आंखों में धुएं जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वह अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ट पकवान बनाने पर दे रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए सचिन ने लिखा – ‘नए साल के जश्न के मौके पर अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है, मुझे खुशी है कि उन सभी को मेरे हाथ का खाना बहेद पसंद आया। कुछ दोस्तों ने तो खाने के बाद उंगलियां तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी चाटने लगे’। इसके अलावा सचिन ने फैंस को भी ट्विटर के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि ‘उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए यह साल धमाकेदार रहेगा’।

It was a pleasure to cook for my friends on New Year’s Eve. I am glad all of them enjoyed and are still licking their fingers

Hope you all had a great New Year's Eve as well. Wishing you all a fantastic 2018. Stay blessed always. pic.twitter.com/aOPVJUscx4 — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 2, 2018

