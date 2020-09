The Kapil Sharma Show: हरभजन सिंह आज भले ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में उनका अंग्रेजी में हाथ तंग था। अंग्रेजी बोलने को लेकर उनकी कई बार खिल्ली उड़ चुकी है। कपिल शर्मा के शो में हरभजन सिंह ने खुद यह बात बताई थी। यह किस्सा उन्होंने शो में वीरेंद्र सहवाग के एक पुराने वीडियो को देखने के बाद सुनाया था। कपिल ने हरभजन को अपने ही शो का एक पुराना वीडियो दिखाया।

उस वीडियो में सहवाग कह रहे थे, ‘सबसे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे। मैं और हरभजन सिंह दोनों एक साथ टीम में थे। हमारे कोच श्रीकांत जी थे। तो हम लोग जिस भी फंक्शन में जाते थे, तो ऐसा कोना ढूंढ़ लेते थे, जहां पर कोई न पहुंच पाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आएगा, वह अगर कुछ भी पूछेगा इंग्लिश में ही पूछेगा। हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं है। हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे तो बेहतर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहां तक बंदा पहुंच ही नहीं पाए और पता चला कि जैसे ही खाना शुरू हुआ खाना खाया और निकल लिए। इसी चक्कर में हम लोग आधा-आधा घंटा बस में बैठे रहते थे।’

इसके बाद कपिल शर्मा ने हरभजन से पूछा कि क्या यह सही बात थी। हरभजन सिंह हंसने लगे। उन्होंने कहा, ‘यह बात तब की है जब मैं चंडीगढ़ एकेडमी में हुआ करता था। वहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे। उन्होंने सबको लाइन में खड़ा कर रखा था। वे सबका परिचय पूछ रहे थे। मैं सबसे छोटा था इसिलए मैं सबसे किनारे खड़ा था।’

हरभजन ने बताया, ‘उन्होंने एक से पूछा ‘वाट्स योर नेम?’ उसने बताया, ‘मोहम्मद…।’ ‘Where You From? (आप कहां से हैं?)’ उसने उत्तर दिया- ‘हैदराबाद।’ अगले से पूछा, ‘वाट्स योर नेम?’ उसने बताया, ‘फलाना-फलाना।’ ‘Where You From?’ उसने उत्तर दिया, ‘बिहार।’ वे जब मेरी तरफ आए तो मुझसे सवाल उलटा कर दिया।’

हरभजन ने बताया, ‘उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था, ‘Where You From?’ मैंने उनको बोला- ‘हरभजन सिंह।’ उन्होंने पूछा, ‘वाट्स योर नेम?’ मैंने कहा, ‘जालंधर।’ हरभजन की यह बात सुनते ही शो में मौजूद ऑडियंस ठहाका लगाकर हंस पड़ी। कपिल शर्मा हंसते-हंसते उठ खड़े हुए। नवजोत सिंह सिद्धू भी बहुत जोर-जोर से हंसने लगे।

इस पर हरभजन सिंह ने कहा, ‘देखो गलती मेरी नहीं थी। गलती सवाल पूछने वाले की है। भई तू सबसे एक तरह के सवाल पूछ रहा है और मेरे से उलटा सवाल।’ हरभजन की इस दलील पर भी सभी लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे।

